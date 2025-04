Cuciniamo insieme: La Colomba salata

Si avvicina la Santa Pasqua e oggi domenica delle Palme abbiamo pensato di presentare un simbolo della pace, che è diventato anche il dolce tradizionale di queste festività, in versione salata. E’ facilissima da fare e assai rapida, tempo di cottura a parte, e potete sbizzarrirvi a farcirla secondo vostro gusto inserendo per esempio del prosciutto cotto, delle erbe aromatiche come timo o origano. Ma soprattutto se la preparate in anticipo questa Colomba salata può essere un ottimo antipasto per la Pasqua, ma anche un perfetto “ingrediente” del picnic di Pasquetta.

Ingredienti –

300 gr di farina

una bustina di lievito istantaneo per torte salate

100 ml di olio extravergine di oliva

150 ml di latte

3 uova

20 gr di concentrato di pomodoro

150 gr di provola (o altro formaggio di gusto consistente)

una ventina di pomodorini ciliegini

150 gr di olive taggiasche denocciolate e scolate

sale e pepe (facoltativo) qb.

Procedimento – Sbattete le uova con il sale, il latte e l’olio. Ora nella planetaria incorporate le uova sbattute alla farina, al lievito, al concentrato di pomodoro. Impastate. Nel frattempo dividete in quattro tre quarti dei pomodorini e aggiungeteli all’impasto insieme a tre quarti delle olive e al formaggio che avrete fatto a cubetti. Lavorate bene fin quando non vedete l’impasto liscio. Prendete uno stampo da colomba – si trovano nei supermercati, sono di carta resistenti al forno – di 28 cm per 20 e riempitelo con l’impasto aggiustando di sale e aggiungendo se credete pepe ed erbe aromatiche. Distribuite bene l’impasto nello stampo e guarnite coni pomodorini e le olive che avete conservato. Infornate e cuocete a 180 gradi per circa 55 minuti. Fate comunque la prova con lo stecchino che infilzando la colomba al centro deve riemergere asciutto.

Come far divertire i bambini – Date a loro il compito di guarnire la Colomba con pomodorini e olive

Abbinamento – Abbiamo optato per un Cartizze, vanno bene tutti gli spumanti metodo Martinotti purché non troppo secchi. Se pensate a un rosso provate un Merlot giovane.