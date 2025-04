Cuciniamo insieme: Cookies agli ovetti

Siamo debitori di questa ricetta a Carlotta, nostra figlia, che in Nuova Zelanda ha frequentato oltreché il liceo anche un corso di cucina e lì ha appreso l’arte dei cookies che come si sa nei paesi di cultura anglosassone, in particolare negli Usa, sono i biscottoni farciti di cioccolata per la colazione. D’accordo ve li trovate a piè di lista di ogni sito ormai, ma quelli sono i “biscotti” della pubblicità on line, quelli con cui cedete di fatto i vostri dati agli inserzionisti. I nostri no: sono i dolcetti. Ormai si trovano in tutti gli alberghi del mondo e avendone nostalgia li abbiamo fatti con l’intuizione di Carlotta di usare non già le gocce di cioccolata, ma gli avanzi delle uova di Pasqua. Ne è nata una ricetta buonissima, facile e soprattutto molto furba ispirata al riciclo intelligente.

Ingredienti –

90 gr di burro non salato di primo affioramento

90 gr di zucchero

160 gr di farina 00

1 uovo

mezza bustina di lievito per preparazioni dolci

almeno 120 gr di cioccolato delle uova di Pasqua

Preparazione – Sbriciolate grossolanamente le uova di Pasqua, poi nel bicchiere della planetaria amalgamate uovo e zucchero in modo da farlo diventare spumoso aggiungete piano piano la farina e il lievito e impastate bene aggiungete ora il burro a tocchetti e fatelo incorporare lavorando a media velocità. Se lo fate a mano montate in una ciotola l’uovo con lo zucchero e poi procedete come nella planetaria. Una volta ottenuto l’impasto incorporate la cioccolata. Lavorate l’impasto con le mani per un paio di minuti in modo che sia ben amalgamato. Se volete – ed è meglio – fate riposare l’impasto una mezzoretta coperto. Ora dividetelo in tante palline che avrete poi modo di schiacciare per ottenere la classica forma circolare dei cookies. Sistemate i biscotti in una placca ricoperta di carta forno e infornate a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Sfornateli, fateli raffreddare e servite.

Come far divertire i bambini – Fate formare a loro le palline e, una volta schiacciate, i biscotti.

Abbinamenti – Abbiamo scelto una Malvasia dele Lipari passita, va benissimo lo Zibibbo di Pantelleria e come sempre il Moscato.