Lady Gaga: «Vi racconto come mi sono trasformata in Lady Gucci»

Quando ho appreso la vicenda dei Gucci ho pensato immediatamente a quella di altre due famiglie italiane, i Medici e i Borgia, abitate da membri in perenne conflitto gli uni con gli altri. E ho voluto raccontare la loro storia come se fosse una versione moderna, divertente, esagerata, quasi operistica di quelle dinastie». Ridley Scott, 84 anni, regista di capolavori come Alien e Blade Runner, animato in tempi recenti da una foga produttiva che lo ha spinto a realizzare anche due film all’anno (infatti al cinema di recente è uscito pure il suo The Last Duel), spiega così quello che l’ha attirato nell’adattare il romanzo di Sara Gay Forden House of Gucci (edito in Italia da Garzanti) nell’omonimo film in uscita al cinema il 16 dicembre.



Il racconto si apre negli anni Settanta quando Maurizio Gucci (Adam Driver), che frequenta ancora Giurisprudenza, incontra per caso Patrizia Reggiani (Lady Gaga), impiegata nell’azienda di autotrasporti del padre, e rimane conquistato dalla sua simpatia, dal suo calore umano, ma anche da quell’ambizione che probabilmente gli manca nel prendere le redini dell’azienda di famiglia.

Suo padre Rodolfo (Jeremy Irons) si è chiuso in se stesso e vive dei bagliori del passato, incapace di far fronte alla crisi del marchio storico di fronte alle sfide della modernità; suo zio Aldo (Al Pacino) ha scelto la strada dell’internazionalizzazione del business e vuole svecchiare la società e i prodotti, mentre tenta di tenere a bada le velleità da stilista del figlio Paolo (Jared Leto), un tipo che non sa neanche dove l’eleganza stia di casa. In contrasto con il padre, Maurizio decide di sposare quella donna travolgente, annacquando il lignaggio, e Patrizia, da semplice segretaria, inizia a godere del benessere di famiglia e a interessarsi ai relativi affari.

Prima tenta di convincere il marito indifferente a occuparsene, facendosi aiutare da zio Aldo; poi, quando Maurizio prende la guida della società, con un voltafaccia tipico di chi non si fa scrupoli, lo esorta a disfarsi dei parenti. Naturalmente, come la cronaca ci ha ampiamente raccontato, non tutto va secondo i piani di Patrizia: Maurizio, stanco delle sue macchinazioni, dopo aver incontrato la vecchia amica Paola Franchi (Camille Cottin), decide di divorziare e Patrizia, annientata da quello che considera un vero oltraggio ai suoi sentimenti, si rivolge alla sensitiva Pina Auriemma (Salma Hayek) per chiederle di assoldare dei killer e far fuori il marito.

La forza trainante di buona parte del film è Lady Gaga, capace di trasformare la sua Patrizia da giovane innamorata - e forse, almeno secondo la lettura di Scott, anche un po’ arrampicatrice sociale - in vera e propria Lady Macbeth. «La vera sfida per me è stata costruire il personaggio, perché non ci sono molti materiali su di lei precedenti al delitto che l’ha resa famosa in tutto il mondo» racconta a Panorama la cantante e attrice. «Così ho scritto un diario di un’ottantina di pagine pieno di sue riflessioni sul proprio matrimonio e sugli altri membri della famiglia. Oltre a lavorare per sei mesi per trovare il giusto accento, ho condotto un lavoro di ricerca quasi giornalistico, leggendo tutto quanto possibile sul suo conto, e vedendo ogni sua intervista per capirne il modo di comportarsi e di parlare, ma anche la capacità di mentire. Ho letto i tabloid dove Patrizia è stata sempre dipinta come una cercatrice di dote, ma penso che a ferirla di più sia stato il tradimento di un sentimento per Maurizio che per lei era puro. In ogni caso non ho voluto incontrarla quando mi sono resa conto che dopo il delitto si è trasformata in una persona che vuole essere celebrata per il suo gesto criminale».

A fare da contraltare a questo tornado di emozioni incarnato da Lady Gaga, che forte delle proprie origini italoamericane appare anche l’unica tricolore credibile in un film recitato in inglese con qualche parola italiana, c’è la calma serafica espressa dalla recitazione statica di Adam Driver nei panni di Maurizio Gucci, dipinto come un idealista, un ragazzo desideroso di fare l’avvocato e non seguire le orme paterne, convinto proprio dalla moglie a diventare l’esatto contrario di ciò che disprezzava, ovvero un arido uomo d’affari: «La parte più interessante del personaggio» spiega Driver «è la sua trasformazione, dovuta in gran parte alle pressioni della moglie: Maurizio è un uomo disinteressato al potere e alla ricchezza che gradualmente “diventa qualcuno”, non si accontenta di avere solo una fetta della torta, ma la vuole tutta. È anche un uomo che si trova a guidare una multinazionale senza essere mai stato preparato al ruolo dal padre. Alla fine riesce a tornare se stesso, curioso e mentalmente aperto come quando era ragazzo e non aveva responsabilità, solo quando la società gli viene sfilata dai suoi nemici».

Ancor prima di arrivare al cinema, House of Gucci è già stato aspramente contestato dagli eredi della famiglia di Aldo, con una lettera a Ridley Scott in cui si paventano azioni legali per quella che viene considerata «una narrazione tutt’altro che accurata. Offre una visione dei membri della famiglia Gucci come teppisti, ignoranti e insensibili al mondo che li circondava e usa toni indulgenti nei confronti di una donna, condannata per l’omicidio di Maurizio Gucci, dipinta nel film e nelle dichiarazioni del cast come una vittima che cercava di sopravvivere in una cultura aziendale maschile e maschilista».

A rincarare la dose ha pensato anche Tom Ford (interpretato nel film da Reeve Carney), lo stilista che ha rilanciato negli anni Novanta il marchio Gucci sull’orlo della bancarotta: «Sono sopravvissuto alla proiezione di 2 ore e 40 del film che rivaleggia quanto a delicatezza con una puntata di Dinasty» ha scritto su Air Mail. «In particolare quando in scena c’erano Aldo e Paolo Gucci, mi sono chiesto se non stessi guardando una versione della storia raccontata al Saturday Night Live».

Mentre Al Pacino, che interpreta Aldo gigioneggiando oltremisura come in una parodia del Padrino, si è limitato a dire di aver costruito il personaggio «come un businessman vulcanico in opposizione al più tradizionalista fratello Rodolfo», Jared Leto, trasformato dal make-up in Paolo, ha dato una pronuncia delle battute con un inglese italianizzato degno di Super Mario.

Non a caso usa i toni della buffonata a proposito della preparazione per il ruolo: «Dare vita a Paolo è stato come far nascere una palla da bowling dal mio sfintere. Sul set ho sniffato strisce di sugo all’arrabbiata. E questa è la mia lettera d’amore all’Italia!». Nel bene e nel male, con l’impostazione grottesca data da Scott a larghi tratti della rappresentazione, House of Gucci è destinato a dividere il pubblico tra chi detesterà i suoi aspetti farseschi così lontani dalla verità e chi invece li amerà alla follia.