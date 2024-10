La carica dei grandi chef a Torino per Buonissima, festa gastronomica fino al 27 ottobre

A giudicare dalla curiosità e dalla folla, il sistema che ha portato gli chef in alto, nei cieli in cui solitamente brillano le stelle del cinema e della musica, è tutt’altro che finito. Lo si scopre a Buonissima, kermesse torinese alla IV edizione. In corso fino a domenica 27 ottobre, in vari luoghi della città, con oltre 100 chef di prima grandezza, la rassegna si è aperta ufficialmente ieri con il Premio Bob Noto Nuvola Lavazza. Dedicato al grande fotografo e gourmet scomparso nel 2017 è stato assegnato a Mariella Organi, responsabile sala de La Madonnina del Pescatore, di Moreno Cedroni.

Alta cucina da passeggio

Tra altri, in questi giorni cucinano: Virgilio Martinez (tre stelle Michelin al Central di Lima), Enrico Crippa (tre stelle al Piazza Duomo di Alba), Moreno Cedroni (due stelle al Madonnina del Pescatore, Senigallia), Michelangelo Mammoliti (due stelle al La Rei Natura, Serralunga d’Alba), Matteo Baronetto (una stelle al Del Cambio, Torino), Pasquale Laera (una stella a Borgo Sant’anna, Monforte d’Alba), Giovanni Grasso e Igor Macchia (una stella, La Credenza, San Maurizio Canavese), Flavio Costa (una stella al 21. 9, Piobesi d’Alba), Federico Zanasi (una stella, Condividere, Torino), Davide Scabin (una stella, Ristorante Carignano, Torino). Tutti questi chef proporranno, per Degustando 2024 a Palazzo Madama, i loro piatti-bandiera in versione da passeggio.

Una Casa in piazza San Carlo

Il 24 ottobre, alle ore 9,30, apre in piazza San Carlo Casa Buonissima, spazio animato da un palinsesto quotidiano di eventi, masterclass, talk, degustazioni gratuite e aperte al pubblico (su prenotazione). Previste colazioni con pastry chef, in collaborazione con Lavazza. E pranzi con gli show cooking di chef ambassador di Barilla, che realizzeranno una ricetta con la linea “Barilla al Bronzo”. Buonissima dà spazio pure all’avanguardia, con cene-spettacolo, una firmata dallo chef Diego Guerrero, del DSTAgE di Madrid (2 stelle Michelin), considerato tra i migliori cuochi al mondo.

Cracco e Griffa al cinema

Il 25 ottobre si prosegue con una serata ancora dedicata a Bob Noto: CheFilm! Si cena in sala, all’Uci Cinema Lingotto. Sarà proiettato il documentario dedicato al gastronomo torinese a cura del regista Francesco Catarinolo. Il menu prevede intermezzi gastronomici cucinati da Carlo Cracco, Matteo Baronetto, Paolo Griffa, Giuseppe Rambaldi. Per gli amanti delle paste ripiene, l’evento da non perdere è Agnolotti & Friends (tortellini, ravioli, cappelletti, pansotti, ma anche gyoza e jiaozi) a Eataly Torino Lingotto.Sabato 26, le Gallerie d’Italia-Torino ospiteranno “Nel Grande Nord: A Great Immersive Dinner”, con Nicolai Norregaard e Kyumin Hahn, del ristorante Kadeau di Copenhagen. Naturalmente, gli eventi da non perdere, in una kermesse che si sta imponendo tra le più importanti d’Italia, sono numerosi. Sul sito buonissimatorino.it tutti gli appuntamenti, nelle oltre 90 location coinvolte.