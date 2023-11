«Caffè letterario Moak», quando la cultura parte da una tazzina

Caffè Moak, azienda storica italiana del settore della torrefazione e distribuzione del caffè, continua a raccontare la sua storia anche attraverso il sostegno di numerosi progetti culturali su tutto il territorio.

Il Caffè Letterario Moak rappresenta un concorso letterario di narrativa tra i più autorevoli in Italia che, da oltre vent’anni, segna un appuntamento annuale imperdibile in cui caffè e cultura si incontrano per celebrare uno degli elementi più rappresentativi della nostra storia: il caffè come fonte d’ispirazione, atto di liberazione e condivisione, celebrato nel cinema e dalla letteratura nazionale e internazionale.

Ogni edizione del concorso dedica un omaggio ad uno scrittore famoso e quest’anno sarà il poeta cileno Pablo Neruda.

Quest’anno, la premiazione si è svolta sabato 25 novembre nella splendida cornice della Serra Tropicale all’interno del parco Botanico Radicepura, ai piedi dell’Etna. Una location suggestiva per premiare i tre racconti vincitori in una serata scandita da momenti di musica, cultura e intrattenimento, il tutto con la conduzione d’eccezione della scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva Ema Stokholma. Sono stati oltre trecento a partecipare alla XXI edizione di Caffè Letterario Moak, ma solo cinque sono stati nominati finalisti dalla giuria; presieduta da Giosuè Calaciura scrittore di fama internazionale e composta da Antonio Pascale giornalista e scrittore, Matteo B. Bianchi scrittore, editore e autore TV, Maria Francesca Gagliardi responsabile scouting, diritti editoriali e podcast presso Lux Verde e Sabina Minardi, responsabile delle pagine culturali del settimanale l’Espresso. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Loredana Porco con il suo racconto Torno.



Durante la serata sono intervenuti l’attrice Anita Indigeno, leggendo gli estratti di due dei racconti finalisti, e l’attore e regista italiano Andrea Bosca con la messa in scena di un altro estratto dei racconti e la recitazione un monologo su Cesare Pavese.

In queste ventuno edizioni, il Caffè Letterario Moak ha unito più di 60 personalità nel mondo della letteratura, della critica letteraria e del giornalismo come membri della giuria; oltre 6000 racconti sono stati inviati da tutta Italia per provare ad assicurarsi la partecipazione a questa prestigiosa iniziativa; 19 le antologie che sono state pubblicate per raccogliere in un unico fascicolo, tutti i racconti dei finalisti e dei vincitori di tutte le edizioni dedicando la copertina ogni volta ad uno scrittore diverso.

Un progetto molto a cuore alla famiglia Spadola e a tutta la comunità siciliana, un percorso virtuoso che rappresenta oggi un connubio esemplare tra l’azienda e il patrimonio intellettuale locale.