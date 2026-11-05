Born to Stand Out racconta l’incontro tra tradizione e avanguardia nel cuore di Seoul

A Seoul, il passato non è mai così lontano dal presente. Tra grattacieli avveniristici, architetture sperimentali e quartieri in continua trasformazione, sopravvivono luoghi nei quali la storia conserva una presenza tangibile, attraverso edifici, materiali e tradizioni che continuano a dialogare con la contemporaneità. Una conversazione silenziosa tra mondi apparentemente lontani, ma profondamente legati alla stessa identità culturale, che trova una delle sue espressioni più affascinanti a Bukchon, il quartiere storico della capitale sudcoreana.

Proprio qui, tra le caratteristiche abitazioni hanok, Born to Stand Out ha inaugurato il suo quarto flagship store a Seoul, trasformando un edificio tradizionale in uno spazio nel quale l’eredità estetica coreana incontra il linguaggio provocatorio della profumeria contemporanea. Fondato nel 2022 da Jun Lim, il marchio ha costruito la propria identità intorno al desiderio di sovvertire le convenzioni, reinterpretando i riferimenti culturali del proprio Paese attraverso una sensibilità anticonformista.

Dove la vecchia Seoul incontra quella contemporanea

«Il concetto alla base di questo nuovo flagship è l’incontro tra Hanyang, il nome con cui era conosciuta l’antica Seoul, e la città contemporanea», racconta Jun Lim. «Dall’ingresso, dove siamo accolti da alcuni degli arredi più antichi e tradizionali, il percorso accompagna gradualmente il visitatore verso la Corea moderna».

L’architettura originale dell’hanok, con le sue travi in legno, i pilastri e il cortile interno, diventa il punto di partenza di un progetto che non cerca di ricostruire nostalgicamente il passato, ma di metterlo in relazione con il presente. Mobili e oggetti risalenti alla dinastia Joseon convivono con superfici metalliche, elementi scultorei e interventi contemporanei, dando origine a un ambiente nel quale epoche e sensibilità differenti si confrontano continuamente.

La scelta di Bukchon risponde proprio a questa intenzione. «È una delle aree più ricche di storia di Seoul, dove una parte importante del patrimonio architettonico tradizionale è ancora viva», spiega il fondatore, sottolineando il valore di un quartiere capace di conservare la propria identità all’interno di una metropoli in costante evoluzione.

Il contrasto come linguaggio estetico

A definire il carattere dello spazio è soprattutto il rapporto tra elementi opposti. Il bianco dialoga con il rosso intenso, colore distintivo del marchio, mentre forme essenziali e materiali contemporanei si affiancano alle irregolarità e alle superfici segnate dal tempo.

«Il nostro brand si fonda sul contrasto e sulla ribellione», afferma Lim. «Abbiamo trasferito questa filosofia nell’architettura attraverso la tensione tra elementi differenti. Ci sono colori audaci accanto a tonalità più discrete, il bianco e il rosso, il vecchio e il nuovo. È proprio questa tensione a tradurre i valori del marchio nel design dello spazio».

Una contrapposizione che appartiene anche all’identità visiva delle fragranze Born to Stand Out. I flaconi bianchi, ispirati alla tradizione della porcellana coreana, diventano il supporto di scritte rosse e nomi volutamente provocatori, trasformando un oggetto dalle forme classiche in una dichiarazione di indipendenza creativa.

Saint Petal e la bellezza inquieta dei fiori

La stessa ricerca di contrasti attraversa l’universo olfattivo del marchio e trova una nuova interpretazione in Saint Petal, ultima fragranza della collezione Extrait Extrême creata dal profumiere Jordi Fernández.

«Saint Petal nasce dall’idea di una violetta che brucia», racconta Lim. «Immaginavamo dei fiori apparentemente perfetti, bellissimi all’esterno, che quando vengono calpestati rivelano qualcosa di completamente diverso. Emerge il loro lato più nudo, crudo e profondo, con sfaccettature terrose, resinose e animali».

La composizione esplora questa dualità attraverso foglie di violetta, gelsomino sambac, caffè e incenso, accompagnati da accordi legnosi e cuoiati. La delicatezza floreale perde così la propria innocenza per rivelare una dimensione più intensa, quasi inquieta.