Protezione solare estate 2025: come scegliere e applicare la crema giusta per mare e piscina

D’estate la pelle è più esposta ai raggi UV, soprattutto in spiaggia o in piscina. Ecco come proteggersi nel modo corretto.

Quando si pensa all’estate, alla spiaggia e alla piscina, l’immagine di giornate di sole e relax è inevitabile. Tuttavia, è proprio in questi momenti di vacanza che la pelle è maggiormente esposta ai raggi UV, spesso in modo più intenso e prolungato rispetto al resto dell’anno. La protezione solare diventa quindi un alleato indispensabile per godere appieno delle vacanze senza rischiare scottature, arrossamenti o danni cutanei profondi.

L’importanza della protezione solare

Sole, sabbia, acqua e superfici riflettenti come il cemento o il legno delle piscine aumentano l’intensità dei raggi UV a cui la pelle è sottoposta. L’acqua, in particolare, non solo riflette i raggi solari, ma l’umidità può ridurre l’efficacia di alcune creme solari se non riapplicate regolarmente. Per questo motivo, scegliere un solare resistente all’acqua è fondamentale quando si trascorrono molte ore in piscina o al mare. Applicare la protezione solare almeno 30 minuti prima dell’esposizione e ripetere l’applicazione ogni due ore, o dopo ogni bagno, è la regola d’oro per mantenere una difesa efficace.

Come scegliere la formula più adatta

Le formulazioni di solari estivi sono studiate per adattarsi alle esigenze di chi vive la vacanza in modo attivo, tra bagni, sport all’aperto e passeggiate. I filtri minerali, grazie alla loro naturale tollerabilità e azione immediata, sono spesso preferiti da chi ha la pelle sensibile o per i bambini, mentre le formule chimiche garantiscono leggerezza e rapidità di assorbimento, perfette per chi cerca praticità e comfort. In ogni caso, il fattore di protezione (SPF) consigliato per la spiaggia e la piscina deve essere alto, almeno 30 o superiore, per garantire un’efficace barriera contro le scottature.

I dati degli italiani sull’uso della protezione solare

Secondo recenti studi, circa il 60% degli italiani dichiara di utilizzare regolarmente la protezione solare durante l’estate, ma solo la metà applica il prodotto in modo corretto e con la giusta frequenza. Le donne sono generalmente più attente all’uso dei solari rispetto agli uomini, e i giovani risultano la fascia meno costante nell’applicazione, con un rischio maggiore di scottature. In media, il 30% degli italiani ha riportato almeno una scottatura solare negli ultimi anni, sottolineando l’importanza di una maggiore educazione all’uso della protezione.

I migliori solari per l’estate 2025