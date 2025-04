Dimentica il cioccolato. Ecco le uova beauty più desiderate della Pasqua 2025

La tradizione pasquale si rinnova e abbraccia il mondo della bellezza, trasformando il classico uovo in un raffinato scrigno di benessere. Non più semplici dolci con sorpresa, ma cofanetti eleganti che racchiudono tesori beauty, perfetti per regalarsi un momento di lusso e scoperta. I grandi nomi della cosmesi reinterpretano questa iconica forma con creazioni inedite, impreziosite da trattamenti skincare, fragranze esclusive e collezioni make-up in edizione limitata.

Miin Cosmetics — leader europeo nella distribuzione di cosmetici coreani — decide così di lanciare il suo primo Easter Egg in edizione limitata. Un uovo rosa che contiene una selezione di 14 prodotti iconici che spaziano da skincare a haircare, da bodycare a make-up per offrire agli appassionati di k-beauty un’esperienza unica e immersiva.

Rituals firma invece due uova ispirate a due delle linee più iconiche del brand — Sakura e Mehr — contenenti un docciaschiuma, una crema corpo e un profumo, mentre Barò presenta il suo «Pasqualò», un uovo arricchito da sette prodotti del marchio, pensati per combattere i segni del tempo.

E ancora, l’uovo di Bottega Verde regala una beauty routine completa che va da prodotti per il corpo a prodotti per i capelli, passando per tre maschere viso monodose, mentre Neonail sceglie di nascondere due dei sui smalti UV gel in un mini uovo da cui spunta un simpatico coniglietto.

Infine, Douglas celebra la Pasqua con un «Beauty Easter Basket» contenente ben 18 sorprese accuratamente selezionate, che spaziano dalla skincare al make-up fino alla hair care.