Paris Fashion Week 2025: Elodie, e tutte le protagoniste del défilé di L’Oréal Paris

L’Oréal Paris celebra bellezza, inclusione e empowerment femminile con ospiti internazionali e grandi protagonisti italiani.

L’Oréal Paris ha trasformato l’Hôtel de Ville di Parigi in un palcoscenico di bellezza e empowerment per il défilé 2025 durante la Paris Fashion Week. Lo show, accolto da 3.000 ospiti, ha celebrato inclusione, diversità e sorellanza, con il messaggio «Walk Your Worth» a invitare tutte le donne a mostrarsi al mondo con fiducia.

Accanto a star internazionali come Gillian Anderson, Viola Davis, Cara Delevingne e Kendall Jenner, hanno partecipato anche grandi protagonisti italiani, tra cui Isabella Ferrari, Elodie e Bebe Vio.

Make-up artist e hair stylist di L’Oréal Paris hanno creato look innovativi e sorprendenti, mentre le performance di Charlotte Cardin e Anitta hanno animato la passerella, unendo moda, musica e valori universali.

L’evento ha ribadito la missione del brand di democratizzare la bellezza, trasformandola da privilegio a diritto, in uno spettacolo che unisce arte, stile e empowerment femminile.