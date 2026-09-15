Milano Beauty Week 2026, tutti gli eventi gratuiti da non perdere

Fino al 20 settembre Milano torna a essere la capitale della bellezza. Pop-up, installazioni, consulenze, masterclass e trattamenti attraversano il centro trasformando il cosmetico in un’esperienza da provare, osservare e condividere. Tra skincare, make-up, capelli e profumi, ecco gli appuntamenti più interessanti della Milano Beauty Week 2026.

Il Grand Tour Beauty di Dolce&Gabbana

Il 19 settembre la sede di via Kramer 18 ospita un viaggio attraverso il make-up e le fragranze Dolce&Gabbana, con masterclass e un Beauty Passport finale. Dal 17 al 20 settembre, inoltre, un carretto itinerante presenta le fragranze Devotion, mentre l’edicola Your Devotion anima corso Venezia. Il Grand Tour è accessibile su prenotazione.

Il primo Hair Spa di ghd

Dal 16 al 20 settembre il salone Franck Provost di corso Venezia 45 diventa il ghd Sculpt Salon. Il percorso unisce diagnosi cutanea, massaggio linfodrenante, trattamento detox, tecnologia LED a infrarossi, skincare Yepoda e styling personalizzato. Aperto dalle 9.30 alle 19.

La PUPA Milano Beauty Experience

In piazza del Liberty 8, PUPA Milano apre uno spazio di quattordici vetrine e due piani con make-up station, novità prodotto e appuntamenti con ospiti speciali. Al piano inferiore, il PUPA Café by Mokito 1931 accompagna l’esperienza dal 17 al 20 settembre.

Il pop-up Vichy dedicato alla pelle

Piazza San Babila ospita il primo pop-up esperienziale Vichy, aperto dal 16 al 20 settembre. Il pubblico può ricevere un’analisi gratuita della pelle, consulenze personalizzate e trattamenti con maschere LED rosse, seguendo un percorso ispirato al protocollo IN&OUT.

Il test anti-crespo di Color Wow

Nel pop-up gratuito di piazza San Babila, gli hairstylist Color Wow effettuano il Dream Coat Flash Test su una sezione dei capelli per mostrare l’effetto anti-umidità del trattamento. Lo spazio è aperto il 16 settembre dalle 10 alle 16 e dal 17 al 20 settembre dalle 10 alle 20.

L’American Makeup Diner di NYX

Dal 16 al 20 settembre piazza San Babila accoglie un diner americano ispirato all’estetica Y2K e alle lip combo di NYX Professional Makeup. Make-up artist, ritocchi personalizzati e omaggi trasformano la scoperta dei prodotti in un’esperienza ludica.

Il Vitamin C Bar di Garnier

In piazza Castello, Garnier costruisce un pop-up dedicato alla vitamina C, con skin analysis, consulenze e prove prodotto. Ad accompagnare il percorso, sample, gadget e un sorbetto al limone ispirato alla Crema Sorbetto Fresh & Bright. Aperto dal 16 al 20 settembre.

La Beauty Pot di NIVEA e TikTok

Il 18 e 19 settembre, in corso Vittorio Emanuele angolo via Pattari, NIVEA e TikTok uniscono skincare e content creation. Lo spazio permette di provare la linea FACE+, realizzare contenuti nelle scenografie dedicate e partecipare ai Beauty Drop con prodotti gratuiti fino a esaurimento scorte.

Il Glow Club di CeraVe

Il 20 settembre, dalle 10 alle 14.30, Terrazza Martini diventa una Recharge Station dedicata alla luminosità della pelle. Skin check, musica, tarocchi, attività interattive e dj set rileggono il tradizionale club in una dimensione diurna votata alla cura di sé.

The Color Atelier di BioNike

Il 19 e 20 settembre, dalle 10 alle 20, Giardino Cordusio si trasforma in un atelier nel quale fondotinta, rossetti e mascara vengono raccontati come strumenti artistici. Il percorso comprende consulenze, prove prodotto, giochi e l’esposizione dell’opera Epidermide – ogni strato è deposito, l’insieme è memoria di Sofia Lazzeri.

Il Nails Day di Passione Beauty

Il 17 settembre Palazzo Giureconsulti dedica una giornata alla manicure e alla nail art. Dalle 11 alle 17 sono previste attività interattive, photobooth, omaggi e due incontri con la Nail Master Debora Giacobbe dedicati alla Easy Pro Manicure e alla Artistic French.

Il tour olfattivo di Moschino Beauty

Toy 2 Gummy e Toy 2 Yummy invadono Milano attraverso un’edicola in largo Treves, un Beauty Cube in via Pattari e un tram in partenza da piazza Castello il 19 e 20 settembre. Tra sampling, tasting e gadget, le due fragranze costruiscono uno degli itinerari più giocosi della manifestazione.

Réservation Parfums da Antonia

Dal 16 al 19 settembre Antonia Milano, in via Sant’Andrea 10, ospita un’installazione ispirata all’intimità di una camera d’albergo e all’estetica del room service. Il 18 e 19 settembre un carrello portabagagli attraversa inoltre il centro ricreando l’atmosfera di un casinò privato.

RVBLAB incontra Niko Romito

Il 18 e 19 settembre, dalle 10 alle 19.30, lo spazio Niko Romito Laboratorio di via Solferino 12 ospita un takeover di RVBLAB. Consulenze skincare e applicazioni make-up personalizzate si affiancano a un pane in edizione limitata creato dallo chef per l’occasione.

The Beauty Stop di Fler

Dal 18 al 20 settembre un’Ape car dedicata alla body care parte da piazza Castello per attraversare Milano. Il pubblico può provare le texture del brand, concedersi una pausa e ricevere una gift bag fino a esaurimento scorte. Il 18 settembre l’Ape car rimane in piazza Castello.

Beauty Gives Back

Il 19 e 20 settembre Palazzo Castiglioni ospita l’appuntamento solidale della Milano Beauty Week. Attraverso una donazione è possibile scegliere prodotti cosmetici messi a disposizione dai brand partecipanti, sostenendo i laboratori gratuiti organizzati da La forza e il sorriso Onlus per le donne in trattamento oncologico.

Il refill secondo Lancôme, Mugler e YSL Beauty

In piazza San Babila, L’Oréal Italia riunisce Lancôme, Mugler e YSL Beauty in uno spazio immersivo ispirato a una galleria d’arte. Fragranze ricaricabili, dimostrazioni e una postazione interattiva raccontano il progetto #JoinTheRefillMovement e trasformano il refill in un nuovo rituale di bellezza.