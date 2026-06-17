Ferrari sceglie SkinCeuticals: la Formula 1 apre per la prima volta alla skincare

Non è un caso che sempre più marchi beauty stiano guardando alla Formula 1. Con oltre 826 milioni di fan nel mondo e una presenza femminile che rappresenta ormai il 42% della fanbase globale, nonché il 75% dei nuovi appassionati, il campionato è diventato uno dei territori più interessanti per intercettare consumatori attenti a performance, innovazione e lifestyle. A confermarlo è anche il fatto che il 59% dei nuovi fan consideri moda e stile come una componente importante dell’esperienza sportiva.

La partnership pluriennale tra SkinCeuticals e Scuderia Ferrari HP, che accoglie per la prima volta nella propria storia un Official Skincare Partner, si inserisce così in un contesto più ampio che sta portando a ridefinire i confini tra sport, lusso e bellezza. Un incontro apparentemente inedito, ma fondato su valori condivisi come la ricerca dell’eccellenza, l’innovazione continua e l’attenzione alla performance

«Questa partnership rappresenta un momento straordinario per SkinCeuticals in quanto espandiamo il brand in nuovi spazi culturali», ha dichiarato Julien Chardon, Global Brand President del marchio di skincare.

La partnership prenderà forma attraverso una campagna globale che seguirà il calendario della Formula 1, con attivazioni dedicate, esperienze hospitality premium e iniziative esclusive in alcuni Gran Premi selezionati, a partire da Monza il prossimo settembre.