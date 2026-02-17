Beauty Fair Rinascente 2026, novità fragranze e skincare di lusso

La quinta edizione della Rinascente Beauty Fair trasforma gli store in beauty playground con 49 brand, 400 eventi e novità fragranze e skincare. Fino al 16 marzo.

La bellezza torna a essere un’esperienza da vivere, toccare, ascoltare. Con la quinta edizione della Beauty Fair, Rinascente trasforma i suoi store in veri beauty playground, spazi interattivi dove prodotti, consulenze e masterclass costruiscono un calendario fitto di appuntamenti e nuove scoperte.

Con questa edizione, Rinascente consolida il proprio ruolo di riferimento nel mondo della bellezza, anticipando un progetto strategico di ampio respiro. A maggio 2027 è prevista infatti l’apertura di Rinascente Odeon Beauty Hall a Milano, uno spazio di 3.000 metri quadrati interamente dedicato al beauty.

La manifestazione, attiva dal 4 febbraio al 9 marzo in tutta la rete e prolungata nei flagship di Milano Piazza Duomo e Roma Via del Tritone fino al 16 marzo, si conferma un laboratorio diffuso in cui interattività e ricerca guidano ogni scelta. Su 49 brand in assortimento, oltre il 55% delle proposte è composto da novità, risultato di un lavoro mirato a offrire un valore aggiunto concreto ai clienti. Debuttano nomi come La Prairie, Maison Valmont, Erborian, Born To Stand Out, Matière Première, 19-69, Pesade, Saranghaeyo, Eredi Zucca e Brunello Cucinelli con il lancio in anteprima nazionale di tre fragranze, a conferma di una curatela che guarda alla nicchia quanto al lusso consolidato.

Nel flagship di Milano Piazza Duomo il baricentro è rappresentato dalle fragranze. Diciotto brand animano un percorso olfattivo che attraversa linguaggi e geografie diverse, da Kilian a Nishane, da Ex Nihilo a Matière Première ed Essential Parfums. A completare l’offerta, il pop up di Olfattorio Bar à Parfums con Maison Crivelli, Caron, Room 1015 e Atelier Materi, in un susseguirsi di masterclass e appuntamenti dedicati alla filosofia dei marchi. La profumeria diventa così racconto, esperienza culturale oltre che sensoriale.

A Roma Via del Tritone il brand mix si amplia con l’ingresso di skincare di alta gamma come La Prairie e Maison Valmont, affiancate da firme della profumeria di nicchia quali 19-69, Atelier Versace, Atkinsons 1799 ed Escentric Molecules. L’approccio resta lo stesso, offrire consulenze personalizzate e momenti di approfondimento che trasformano l’acquisto in relazione.

La Beauty Fair si estende capillarmente anche negli altri store. A Roma Piazza Fiume, Torino Via Lagrange e Monza Largo Mazzini la skincare vede protagonista Dibi Milano insieme a brand come Torriden e Super You Skin. Proprio Dibi Milano anima il calendario con masterclass ed esperienze immersive, mettendo a disposizione il DIBI MILANO SKIN ANALYZER, tecnologia che consente un’analisi gratuita della pelle per individuare il percorso più idoneo e proseguire poi nei Dibi Center attraverso lo store locator dedicato.

Tra haircare e make up trovano spazio marchi come Living Proof, Color Wow, Alfaparf, NABLA e MASQMAI, mentre l’home fragrance arricchisce la proposta con realtà come Millefiori Milano, Culti Milano, Acqua dell’Elba e Carthusia. Anche Cagliari, Catania e Palermo partecipano con selezioni mirate tra skincare, make up e profumeria, confermando la volontà di costruire un’esperienza coerente su tutto il territorio.