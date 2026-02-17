Trump in arrivo a Milano se gli Usa vanno in finale nell’hockey

La finale di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di domenica pomeriggio all’Arena Santa Giulia potrebbe convincere Donald Trump, presidente degli Stati Uniti a raggiungere l’Italia per assistere all’evento. C’è anche un’ipotesi che possa essere la moglie Melania, la first lady, a rappresentare gli Usa a Milano. Già allertate le forze dell’ordine a Milano anche se non si hanno conferme dell’arrivo di Trump (o di Melania). Se gli Usa arriveranno in finale Trump potrebbe atterrare a Malpensa con l’Air Force One o scegliere un aereo più piccolo, come quello con cui ha volato Vance, così da poter sfruttare la pista di Linate, più vicina all’Arena Santa Giulia dove è prevista la partita.

La sicurezza

In questo momento non esiste un vero e proprio piano sicurezza per Trump, nei giorni scorsi rappresentato alle Olimpiadi dal suo vice, J.D. Vance. Il numero due della Casa Bianca ha seguito la cerimonia di Apertura dei Giochi, ricevendo i fischi del pubblico quando è stato inquadrato sui maxi schermi dello stadio di San Siro. Accompagnato dalla moglie e dai figli, ha ricevuto in dono anche una maglia personalizzata della nazionale Usa di hockey. Nei giorni scorsi, ad assistere a un match a Santa Giulia è arrivato anche il capo dell’Fbi Kash Patel. “Trump qui a Milano per la finale di hockey? E’ una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca…”. Il portavoce del Cio, Mark Adams, risponde così ai giornalisti che nel consueto briefing quotidiano gli chiedono se il Comitato olimpico internazionale sia a conoscenza dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti. “Il Cio non è a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo”.

Ci sarà Linda McMahon

In attesa che il Presidente Trump sciolga la riserva su una sua possibile presenza a Milano la Casa Bianca ha annunciato la delegazione presidenziale che parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali il 22 febbraio a Verona. A guidarla sarà T.H. Linda McMahon, segretario all’Istruzione degli Stati Uniti; con lei ci saranno T.H. Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Usa in Italia e Repubblica di San Marino e Ryan Suter, medaglia olimpica invernale 2010 e 2014 con la squadra maschile di hockey. Un’altra voce, al momento non confermata, racconta che Trump, se dovesse decidere di assistere alla finale a Milano si trasferirebbe poi a Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma la sera di domenica 22 febbraio in Arena. Intanto per la cerimonia finale a Verona la Polizia locale scaligera sta ricevendo supporto con agenti da Bologna, Vicenza e dai Comuni della provincia, che stanno contribuendo a potenziare i servizi di viabilità. Durante la giornata della cerimonia olimpica saranno impegnate 614 persone tra protezione civile e volontari.