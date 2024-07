Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, cosa aspettarsi dall'ennesimo sequel

Nel 1988 era stato Beetlejuice - Spiritello porcello (no comment sul sottotitolo italiano). Un giovane Tim Burton, grondante di idee e al suo secondo lungometraggio, conquistava pubblico e critica con una bizzarra commedia nera con Michael Keaton sommo e irrefrenabile come turbolento spirito «bio-esorcista», chiamato dai fantasmi a scacciare i vivi da una casa.

36 anni dopo, il sequel Beetlejuice Beetlejuiceè uno dei film più attesi del 2024. E si rivelerà a breve, prima aprendo la Mostra del cinema di Venezia, quindi uscendo al cinema in Italia il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures (anticipando di un giorno l’uscita americana).

Michael Keaton in "Beetlejuice Beetlejuice" (Credits: Warner Bros. Entertainment)

E sequel sia, nonostante i dubbi di Burton e Keaton

Dopo Top Gun e Blade Runner, tocca a un altro cult scolpito nella storia del cinema avere il suo sequel, non si sfugge. Ma se Top Gun: Maverick è stato uno sballo e Blade Runner 2049 non ha deluso, cosa sarà di Beetlejuice Beetlejuice (aspettando anche Il gladiatore 2)?

Gli stessi Burton e Keaton sono stati a lungo dubbiosi di tornare a Winter River. «Ero titubante e cauto, e probabilmente lui (Burton, ndr) è stato altrettanto titubante e cauto in tutti questi anni», ha detto Keaton in un’intervista. Alla fine, però, «è stata la cosa più divertente fatta sul set da molto tempo». Sperando che anche il pubblico, vedendo il film, la penserà allo stesso modo.

È da anni che si vocifera di un sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello. Vari i tentativi falliti. Già negli anni ’90 si parlò di una sceneggiatura dal titolo Beetlejuice Goes Hawaiian. Nel 2010 c’è stato un altro tentativo ma la produzione si bloccò, tanto che nel 2019 Burton dichiarò che difficilmente ci sarebbe stato un sequel. E invece alla fine la Warner Bros., insieme alla Plan B Entertainment di Brad Pitt, ce l’ha fatta. Già 36 anni fa aveva creduto in Burton, ingaggiandolo per Beetlejuice - Spiritello porcello dopo il successo del suo film d’esordio Pee-wee's Big Adventure. Ora rilancia.

La garanzia che hanno voluto oggi Burton e Keaton? Che, al di là degli effetti visivi, sembrasse «tutto fatto a mano». Bentornata stop motion!

Winona Ryder e Michael Keaton in "Beetlejuice Beetlejuice" (Credits: Warner Bros. Entertainment)

Dove eravamo rimasti

15 milioni di dollari spesi, quasi 75 milioni di dollari incassati in Nord America, Beetlejuice - Spiritello porcello fu un successo al botteghino.

Dove eravamo rimasti? Dopo essere morti in un incidente stradale, i pacifici coniugi Barbara e Adam Maitland (Geena Davis e Alec Baldwin) erano rimasti nella loro residenza di campagna, nell’immaginaria contea di Winter River, come fantasmi. Quando sopraggiunsero gli insopportabili Deetz (Catherine O'Hara e Jeffrey Jones) e la figlia adolescente goth Lydia (Winona Ryder), avevano tentato di spaventarli senza successo. I Maitland assunsero così Beetlejuice (Keaton), un chiassoso fantasma dai capelli verdi, per aiutarli a terrorizzare la famiglia. Il significato in italiano del nome Beetlejuice? Succo di scarafaggio.

Il loro piano fallì quando Beetlejuice tentò di sposare la giovane Lydia per seminare il caos nel mondo mortale. I genitori di Lydia e gli stessi Maitland intervennero, interrompendo il matrimonio e sconfiggendo Beetlejuice. L’happy end: alla fine, entrambe le famiglie, i Maitland e i Deetz, abitano pacificamente la casa.

Catherine O'Hara in "Beetlejuice Beetlejuice" (Credits: Warner Bros. Entertainment)

Chi ritroviamo in Beetlejuice Beetlejuice

Michael Keaton, che ha lavorato con Tim Burton anche come Uomo pipistrello in Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992), torna in Beetlejuice Beetlejuice. Tornano anche Winona Ryder e Catherine O'Hara. Si sono uniti al cast originale le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

Ecco quanto emerso finora della trama: dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Immagine del film "Beetlejuice Beetlejuice" (Credits: Warner Bros. Entertainment)

Lo script del 1988 era a firma Michael McDowell e Warren Skaaren, entrambi mancati negli anni ’90. Firmano la nuova sceneggiatura Alfred Gough & Miles Millar, con cui Burton ha già collaborato per la serie tv Mercoledì. Il soggetto è di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith. Direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Shark 2 - L'abisso, Assassinio sull'Orient Express).

Tornano alcuni collaboratori storici di Burton: lo scenografo Mark Scruton (Mercoledì), il montatore Jay Prychidny (Mercoledì), la costumista premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Il mistero di Sleepy Hollow), il supervisore creativo degli effetti delle creature e del trucco speciale Neal Scanlan anche lui premio Oscar (Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Charlie e la fabbrica di cioccolato), il compositore Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman). Al trucco e acconciature Christine Blundell (che vinse l’Oscar per Topsy-Turvy Sotto-sopra).

Willem Dafoe in "Beetlejuice Beetlejuice" (Credits: Warner Bros. Entertainment)

Il trailer di Beetlejuice Beetlejuice

Nel trailer di Beetlejuice Beetlejuice rilasciato ad oggi vediamo Lydia (Ryder), ancora dallo spirito dark, e la bizzarra matriarca Delia Deetz (O'Hara), alle prese con la morte del signor Deetz. Tornano nella vecchia dimora di campagna di Winter River. La figlia adolescente riottosa Astrid (Ortega), nonostante gli avverimenti della madre, evoca Beetlejuice. E rieccolo, Beetlejuice, spettinato e screanzato: «Ti renderò felice da morire».

Vediamo anche nuovi personaggi. Con il volto percorso da una vistosa cicatrice c’è Delores (Bellucci), la moglie di Beetlejuice. E poi ecco anche un detective fantasma dal cranio sbucciato (Dafoe, dopo Povere creature!specializzato in ruoli gotici). Rory (Theroux) è il marito di Lydia e padre di Astrid.

Ecco il trailer, che lascia immaginare un buon divertimento e un pittoresco Michael Keaton:

A Venezia come film d'apertura fuori concorso

Bel colpo per la Mostra del cinema di Venezia numero 81, che si schiude proprio con Beetlejuice Beetlejuice. Film d’apertura fuori concorso, sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 28 agosto 2024 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia.

«Beetlejuice Beetlejuice è l’atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema di Tim Burton, ma anche la felice conferma dello straordinario talento visionario e della maestria realizzativa di uno dei più affascinanti autori del suo tempo», ha detto il direttore Alberto Barbera, che ha definito il film «una sorprendente altalena di immaginazione creativa e trascinante ritmo allucinatorio». Venezia aveva già premiato Burton con il Leone d’oro alla carriera nel 2007.

«Sono entusiasta», è la reazione felice di Tim Burton. Il pubblico, nell’attesa di Beetlejuice Beetlejuice? È entusiasta, certo. Ma anche cauto.