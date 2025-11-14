Barnaba Fornasetti insieme a Tommaso Calabro presenta L’Heure du Chat

Smocky e Fay, i gatti di casa Fornasetti sono i protagonisti della nuova collezione High Fidelity. Per l’occasione Barnaba Fornasetti fa squadra con il gallerista Tommaso Calabro. A partire da oggi e fino alla fine dell’anno, infatti, la boutique monomarca di Corso Venezia a Milano si trasforma ospitando l’installazione L’Heure du Chat. L’ultimo piano del negozio accoglie dunque una mostra immersiva, curata dalla Galleria Tommaso Calabro, con opere su carta, schizzi e dipinti di Leonor Fini e Stanislao Lepri, tutti incentrati sui gatti. Nel frattempo, Smocky e Fay sono i protagonisti di oggetti per la casa e la tavola; candele, orologi, il piatto calendario – edizione numero 59 della storica serie nata nel 1968 – e anche un panettone, nato dalla collaborazione tra Fornasetti e il maestro panificatore Davide Longoni, che oggi compie sei anni.