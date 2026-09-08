Monza, la domenica italiana che unisce Formula 1, tradizione e buon cibo

Se esiste un luogo al mondo dove l’adrenalina sa di casa, quel luogo è Monza. Il Gran Premio d’Italia non è mai stato soltanto un capitolo di mera epica motoristica; ha sempre rappresentato il manifesto perfetto di un rito collettivo che trasforma una gara di Formula uno nell’apoteosi della nostra identità più autentica e competitiva.

Sullo sfondo di un’atmosfera carica di attesa e passione, la domenica ha regalato un romanzo da copertina: l’impresa leggendaria del ventenne Kimi Antonelli, capace di risalire la china dall’ultimo posto fino a un trionfo travolgente su George Russell, facendo esplodere l’Autodromo in una marea tricolore.

La tavolata a forma di circuito di Monza in Piazza San Babila

Il ruolo di Barilla nel Gran Premio di Monza

Ma a rendere davvero speciale questa «Domenica Italiana» è stata la visione di Barilla, Official Pasta Partner della Formula uno, che ha saputo trasformare la tensione della gara in un’esperienza di autentica condivisione, dentro e fuori dal circuito.

Nel Tempio della Velocità, presso l’Ultimate Hospitality, i vincitori del concorso globale firmato Barilla si sono accomodati intorno a un tavolo scenografico dal design ispirato proprio alle curve di Monza. Tra un piatto di Gran Ruote Barilla Racing Edition (la nuova edizione limitata creata per l’occasione) e lo sguardo rivolto al modello in scala della storica Minardi M190, guidata nel 1990 da Paolo Barilla, il gusto della tradizione si è intrecciato al brivido dei sorpassi. A celebrare questo connubio anche ospiti d’eccezione, tra cui il campione del mondo di Formula uno Nico Rosberg e lo chef Massimo Bottura.

La Minardi M190, guidata dall’ex pilota di Formula 1 Paolo Barilla

Il connubio tra velocità e piacere del buon cibo

Nel frattempo, la gara travalicava i confini del tracciato per abbracciare il centro di Milano. In Piazza San Babila, Barilla ha trasformato lo spazio urbano in un villaggio esperienziale aperto a tutti, animato da degustazioni, spettacoli culinari dal vivo e percorsi interattivi. Accomodati attorno a un grande tavolo, sempre a forma di circuito monzese, tifosi, famiglie e curiosi hanno potuto seguire la diretta della corsa e immergersi nel weekend motoristico, anche attraverso l’esposizione dell’equipaggiamento ufficiale del pilota della Racing Bulls Liam Lawson.

E mentre Monza celebra il giovane eroe italiano che fa sognare l’intera nazione, Barilla dimostra che, anche in uno degli sport più tecnologici al mondo, la vittoria più bella è quella che si celebra insieme, tra affetti, passione e un eccellente piatto di pasta.