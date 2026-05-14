Audemars Piguet e Swatch insieme per la colab dell’anno

È come un cortocircuito, che resetta le regole del tempo. Il mercato dei segnatempo è avvisato, sabato 16 maggio sarà svelato AP×Swatch, la collaborazione che unisce Audemars Piguet e Swatch per Royal Pop, sintesi tra la reference senza tempo, Royal Oak, modello signature dal 1972, e i modelli POP degli anni Ottanta. Una mossa, che la famiglia Haye deve aver pensato con grande attenzione. Il progetto, infatti, arriva quattro anni dopo il successo planetario di MoonSwatch: lo Speedmaster rivisitato di Omega, che, stando alle Key Figures 2022 di Swatch Group, pubblicate a gennaio 2023 e unico dato disponibile a riguardo, ha venduto oltre un milione di pezzi. È normale quindi che ci sia un grande hype sul nuovo drop. Ma torniamo a Royal Pop. La collezione si compone di otto modelli Bioceramic di fabbricazione svizzera, animati dall’innovativo movimento SISTEM51, fiore all’occhiello di Swatch, ora disponibile in una nuova versione a carica manuale con 15 brevetti attivi. SISTEM51 rappresenta una vera e propria innovazione di settore, poiché è l’unico movimento meccanico di fabbricazione svizzera al mondo il cui assemblaggio è automatizzato al 100%. E non è un caso che i modelli siano otto perché questo numero ricorre costantemente nella storia del progetto: la forma è un ottagono; otto sono anche le viti della caratteristica lunetta del Royal Oak e altrettanti sono i brevetti aggiuntivi relativi alla struttura della cassa, dato che quella originale è complessa e combina l’ottagono arrotondato, il cerchio e la forma a botte. Il dettaglio in più? Royal Pop non ha un cinturino secondo l’idea canonica, viene distribuito con un cordino in pelle per essere indossato in modi diversi, anche come orologio da taschino. Ad oggi, sono migliaia le visualizzazioni su Instagram dei video preview con collezionisti e reseller che, da giorni, campeggiano fuori dalla boutique di New York. Non è ancora in vendita, ma Royal Pop ha già scatenato la creatività online con aziende pronte a sviluppare, alcune lo hanno già fatto, un’infinità di gadget compatibili a partire dal cinturino per trasformare l’orologio da taschino in un modello da polso. Non solo su eBay, giusto per citare una piattaforma, è possibile pre-acquistare il segnatempo da venditori che garantiscono la loro presenza all’apertura dei negozi di sabato. Le quotazioni si parte dai 900 euro in su, quando il prezzo consigliato è di 400 euro per lo stile Savonnette e 385 euro per lo stile Lépine. Royal Pop sarà disponibile in un numero selezionato di punti vendita, tra questi in Italia Milano e Roma, ma anche Firenze e Venezia, basta guardare il sito di Swatch per trovare tutti gli indirizzi.