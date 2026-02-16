Amazon, il futuro dello shopping è identitario

Nel 2025 le consegne Prime in giornata o in un giorno sono state oltre 230 milioni. I prodotti più amati sono quelli per la casa e per la cura della persona.

Tecnologia e servizi hanno rivoluzionato i consumi, disegnando un nuovo paradigma di shopping. Nel 2025, Amazon ha potenziato le consegne del servizio Prime, recapitando oltre 13 miliardi di prodotti in giornata o in un giorno, facendo risparmiare ai suoi clienti 105 miliardi di dollari a livello globale. In Italia, gli ordini hanno superato i 6 milioni con un risparmio di oltre 135 euro grazie alla velocità di consegna. Nella wish list degli italiani, il podio è tutto per prodotti per la casa e per la cura del sé, una caratteristica che evidenzia come il Bel Paese preferisca un’esperienza sempre più personalizzata e personale, come spiega in questa intervista, Andrea Romano, Responsabile del team Insights & Innovation di Amazon in Italia.

Domanda. Sono passati più di 15 anni dallo sbarco di Amazon in Italia, com’è cambiato il business dall’esordio ad oggi?

Risposta. La storia di Amazon è iniziata con la promessa di rendere lo shopping più semplice. L’e-commerce ha accelerato questa evoluzione, offrendo non solo convenienza, accessibilità e ampia selezione, ma anche strumenti per costruire un rapporto autentico tra individui, brand e comunità. Dal 2010 ad oggi, abbiamo osservato e accompagnato un cambiamento profondo nella cultura di consumo in Italia. Oggi l’e-commerce è intelligente, predittivo, personalizzato, guidato dall’Intelligenza Artificiale (IA) e dalle community. Si compra da una diretta sui social network, da un consiglio su un forum, da un marchio che sentiamo vicino. Il carrello diventa una storia da raccontare, un gesto identitario, un atto di appartenenza. Acquistare ormai non è più solo un gesto funzionale, ma un’espressione di valori, relazioni e identità.

D. Dal delivery all’intrattenimento, anche in Italia, Amazon è una presenza quotidiana, quali sono gli strumenti che funzionano meglio?

R. Ci impegniamo ogni giorno per migliorare costantemente l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti, mettendo a loro disposizione servizi innovativi, capaci di rispondere alle più diverse esigenze e necessità. Ed è proprio Prime a rappresentare un elemento chiave della nostra offerta: risparmio, convenienza e intrattenimento, tutto in un unico abbonamento. Inoltre, in Amazon, da oltre 25 anni facciamo ampio uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e, nel corso degli ultimi anni, abbiamo introdotto una serie di nuove funzionalità. Tra queste, Rufus, il nostro assistente virtuale per lo shopping basato sull’IA generativa, in grado di rispondere alle domande dei clienti, indicare prodotti specifici, confrontarli, fornire raccomandazioni e facilitare la scoperta di nuovi articoli, il tutto all’interno dell’esperienza di acquisto su Amazon.it.

D. Dalla creazione della vetrina Made in Italy alla sezione fashion, Amazon ha dato grande attenzione ai prodotti italiani, quali le prossime iniziative?

R. Continuiamo a servire i clienti italiani con spedizioni veloci e un’ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da oltre 20 mila piccole e medie imprese. Per aiutare le PMI a sviluppare il proprio business attraverso un percorso di digitalizzazione e di internazionalizzazione, mettiamo a loro disposizione gli strumenti necessari. Tra questi, il programma di formazione gratuito Accelera con Amazon che, dal suo lancio, nel 2020, ha supportato migliaia di aziende e startup e la vetrina Made in Italy, oggi presente in 11 nostri negozi online nel mondo, di cui 8 in collaborazione con Agenzia ICE. Questa vetrina, dedicata ai prodotti originali Made in Italy, ad oggi conta oltre 3 milioni di prodotti disponibili a livello internazionale, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane. Nel ruolo di alleati delle aziende italiane grandi e piccole, le aiutiamo a esprimere il loro potenziale attraverso il canale digitale creando per loro gli strumenti, i programmi e i servizi più efficaci per rispondere alle loro esigenze e sviluppare un’offerta multicanale. Tra le iniziative significative per promuovere l’eccellenza italiana ci sono i Made in Italy Days, che nel 2026 giungeranno alla loro quinta edizione: nell’edizione 2025, sono state messe a disposizione dei clienti Amazon negli 8 Paesi coinvolti oltre 70.000 offerte, circa il 40% in più rispetto all’anno precedente.