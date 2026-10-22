Almas: cos’è il caviale “dorato” (e costosissimo) entrato nel Guinnes dei primati

Storia, produzione e prezzo del caviale più raro e costoso al mondo, ottenuto dalle uova dello storione Beluga albino

Pochi cibi al mondo indicano lusso ed esclusività come il caviale, la prelibatezza ottenuta dalla lavorazione e salatura delle uova di storione. C’è caviale e caviale, però, e l’apice assoluto di questa pietanza è probabilmente il caviale Almas.

Cos’è il caviale Almas

Il suo nome significa “diamante” in persiano, ed è un nome che evoca alla perfezione la rarità di questo prodotto di punta. Non si tratta infatti di uova comuni, ma di un alimento che per secoli è stato riservato alle tavole di Scià, Zar e Sultani, e che ancora oggi rappresenta una delle esperienze gastronomiche più esclusive al mondo.

Il caviale Almas è prodotto esclusivamente con le uova di storione Beluga albino. Si tratta di una variante estremamente rara dello storione, caratterizzata da una condizione genetica di albinismo che comporta l’assenza di melanina e, di conseguenza, una pigmentazione del tutto particolare.

A differenza del caviale tradizionale, che può essere nero o rosso, l’Almas si distingue per il suo colore dorato o giallo pallido, con riflessi che ricordano l’opalescenza delle perle.

Le uova hanno dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelle di altre specie di storione, con il diametro che si aggira intorno ai 3-4 millimetri, e la loro lucentezza quasi traslucida contribuisce a renderle inconfondibili.

Dal punto di vista organolettico, il caviale Almas viene descritto dagli esperti come estremamente delicato. Presenta una nota distintiva di nocciola e una finitura cremosa, con una bassa salinità che ne esalta la purezza del sapore.

La rarità di questo prodotto non risiede soltanto nella particolarità cromatica, ma anche nel tempo necessario per ottenerlo. Lo storione Beluga albino deve raggiungere un’età veneranda prima che le sue uova possano essere raccolte. Le stime variano, ma si parla di un periodo che va dai 60 ai 100 anni.

La sua produzione

Se un tempo il caviale Almas proveniva esclusivamente dalla pesca di storioni albini allo stato selvatico nel Mar Caspio, oggi la produzione si è in larga parte spostata verso l’acquacoltura.

Il Mar Caspio rimane il contesto geografico e simbolico di riferimento. Alcuni produttori continuano ad allevare i loro storioni direttamente nel Mar Caspio, l’habitat naturale della specie, senza essere trasferiti in altri ambienti.

La tracciabilità è un aspetto cruciale: ogni lattina di caviale Almas deve essere approvata dalla CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione), che ne certifica la provenienza legale e segue il prodotto fino al pesce di origine.

Accanto alla produzione nel bacino del Caspio, si stanno sviluppando nuovi poli di allevamento. In Giappone, nella prefettura di Gifu, un’azienda ha avviato con successo la produzione di un caviale Almas da allevamento, mentre altri sono stati avviati anche in Corea del Sud e in Europa.

La produzione, in ogni caso, rimane confidenziale e su piccola scala. Le difficoltà biologiche (la scarsa produzione di sperma negli esemplari albini maschi, la breve finestra riproduttiva e la fragilità costituzionale degli avannotti) rendono l’allevamento particolarmente complesso e limitano drasticamente i volumi disponibili sul mercato.

Merce di lusso

Il caviale Almas è universalmente riconosciuto come il cibo più costoso al mondo, un primato sancito anche dal Guinness dei Primati.

I prezzi variano sensibilmente a seconda della fonte, del formato e del rivenditore, ma tutti concordano su una cifra che lo colloca in una sfera inaccessibile ai più.

Le stime per il prezzo al chilo oscillano tra i 18.000 e i 35.000 euro. Il Guinness World Records indica un prezzo di riferimento di 20.000 sterline al chilo (pari a circa 34.500 dollari al momento della registrazione) per l’Almas iraniano.

Per chi volesse avvicinarsi a questa esperienza senza acquistare un chilo intero, esistono formati più contenuti. Una lattina da 50 grammi può costare intorno ai 200 euro, mentre un formato ancora più piccolo, da 10 grammi, si aggira sui 180 euro.

La presentazione stessa è parte del rito: il caviale Almas viene spesso confezionato in scatole d’oro, un involucro che ne sottolinea la natura di bene di lusso assoluto.

Il prezzo, d’altronde, non è che la conseguenza diretta della sua rarità: la limitatezza degli esemplari albini, il tempo necessario per raggiungere la maturità sessuale e la complessità della produzione contribuiscono a creare un’offerta strutturalmente inferiore a qualsiasi ipotetica domanda.