DJI Osmo Pocket 4P Pearl White: due obiettivi in 230 grammi

La DJI OSMO Pocket 4P arriva in versione Pearl White: doppia fotocamera da 20 e 60 mm, 4K a 240 fps, gimbal e audio sincronizzato con i DJI Mic. Cosa promette, quanto costa e dove inciampa, dopo averla provata sul campo.

Solo duecentotrenta grammi e dimensioni poco più grandi di uno smartphone. Dentro la DJI Osmo Pocket 4P troviamo due obiettivi, un sensore da un pollice e un gimbal meccanico che tiene ferma l’inquadratura mentre ci si muove. Da pochi giorni c’è anche la finitura Pearl White, quella che abbiamo provato.

Il bianco è la notizia, ma non il motivo per cui se ne parla. La 4P è la tascabile di DJI con la doppia fotocamera, e per chi crea contenuti da solo è un cambio di passo: meno accessori in borsa, più scelte fatte prima di premere rec.

Venti e sessanta

Il primo obiettivo è un 20 mm equivalente (f/2.0) su sensore da un pollice: ambienti, strade, vlog a braccio teso. Il secondo è un 60 mm (f/1.8) con zoom ottico 3x, che arriva a 12x in digitale. È qui che la 4P prende le distanze dal telefono: lo sfondo si sfoca per ottica, non per software, e le riprese parlando in camera, il pane quotidiano di chi lavora sui social, hanno finalmente un carattere.

Il passaggio da una lente all’altra dura circa mezzo secondo. Chi guarda con attenzione nota un piccolo scarto di colore e di esposizione, tipico dei sistemi a più ottiche. Fino a 6x la qualità resta buona, a 12x il calo si vede ma è meno brutale del previsto.

Orizzontale e verticale

Un solo dispositivo per il 16:9 di YouTube e il 9:16 di Reel e TikTok: si sceglie il formato e si gira, senza portarsi dietro una seconda macchina. L’ActiveTrack 8.0 tiene agganciati persone, veicoli e animali, comodo quando dietro la camera non c’è nessuno.

Il display da 2 pollici arriva a 1.000 nit, quindi si legge bene anche in piena luce. Da sistemare (magari con un aggiornamento software) un dettaglio non banale: in modalità verticale il tasto dello zoom sparisce dallo schermo, proprio il formato in cui molti la useranno di più.

Il suono

Su questo terreno la 4P ragiona da attrezzo serio. Fa da ricevitore diretto per i microfoni DJI Mic: l’audio arriva già sincronizzato con il video, il livello si controlla a schermo e il collegamento richiede pochi secondi. Niente cavi, niente registratore a parte, niente allineamento in montaggio.

Compatibili anche i microfoni OsmoAudio, venduti a parte. Come suoni la capsula integrata, invece, la scheda tecnica non lo racconta: per un lavoro professionale conviene puntare sull’esterno.

L’immagine

Video fino a 4K a 240 fotogrammi al secondo (slow motion fino a 8x), foto da 37 megapixel, 10 bit e profilo D-Log 2 per chi ama lavorare il colore in post. Il sensore con tecnologia LOFIC dichiara 17 stop di gamma dinamica: con cielo e ombre nella stessa scena le luci reggono.

I limiti vanno detti. Il D-Log 2 funziona solo con la camera principale, senza zoom e senza slow motion, e mancano zebra e istogramma. Chi sperava nel 6K resta a 4K. Stiamo comunque sempre parlando di un dispositivo prosumer, la tara va sempre fatta considerando il prodotto che si ha in mano.

Batteria e dotazione

Autonomia dichiarata di 210 minuti, ricarica da zero all’80% in 18 minuti, 103 GB di memoria interna più microSD, trasferimento via USB 3.1 fino a 800 MB/s. In pratica 4K a 60 fps, hyperlapse e slow motion la scaricano più in fretta, e per le giornate lunghe l’impugnatura con batteria (venduta a parte) è un acquisto sensato. Nella Standard Combo ci sono luce di riempimento, impugnatura con attacco da 1/4″, laccetto e custodia, tutto bianco.

L’ecosistema Osmo

Osmo Pocket 4P di colore bianco perla si integra alla perfezione con l’ecosistema di accessori DJI. Questa edizione è compatibile con la luce di riempimento per Osmo Pocket4, filtri ND e polarizzatori premium, adattatori per obiettivo grandangolare, manico conbatteria e microfoni OsmoAudio, tutti venduti separatamente. Questo approcci oall’ecosistema permette ai creator di costruire rig personalizzati su misura per le loro esigenze di produzione, sia quando girano da soli sia quando gestiscono complessi setup multicamera.

Cosa non convince del tutto

Il joystick a cinque direzioni alterna movimento e zoom con un’icona a schermo, e non è un modello di intuitività. La configurazione è un po’ sbilanciata verso l’alto. Il telecomando, che sulla concorrente è in dotazione, qui si compra a parte.

Quanto costa

Combo Standard Osmo Pocket 4P di colore bianco perla: 609 euro. Include OsmoPocket 4P (colore bianco perla), cavo USB-C a USB-C PD (USB 3.1), luce di riempimento per Osmo Pocket 4 (bianca), cinturino da polso DJI (bianco), manico per Osmo Pocket 4 con filettatura da 1/4′′ (bianco) e custodia da trasporto portatile per Osmo Pocket Pro (bianca).