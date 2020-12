Nonostante il clamoroso addio di Silvia, Claudio è costretto a chiedere aiuto alla moglie per gestire l'ennesima svolta tragica: Alessio e Ilaria, i loro figli adolescenti, sono scomparsi. Comincia con un clamoroso colpo di scena l'ultima puntata di Vite in fuga, il thriller di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè che in queste settimane ha conquistato in media oltre 4 milioni di spettatori a serata, tenendo incollato il pubblico grazie alla storia - diretta da Luca Ribuoli - ad alto tasso di tensione. Ecco cos'accadrà nel sesto episodio, quello conclusivo, in onda lunedì 7 dicembre.

Vite in fuga, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'avventura della famiglia Caruana subisce una svolta tragica: nonostante l'irreparabile frattura, arrivata quando Silvia (Anna Valle) ha scoperto che Claudio (Claudio Gioè) aveva intascato una mazzetta durante il fallimento della banca per la quale lavorava, marito e moglie sono costretti a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. Che fine hanno fatto Alessio (Tobia De Angelis) e Ilaria (Tecla Insolia)? In attesa di scoprirlo, il proposito di Claudio di costituirsi alla polizia salta a causa della loro sparizione.









Che fine hanno fatto i figli dei Caruana?

Nel frattempo l'indagine dell'ispettrice Agnese Serravalle (Barbora Bobulova) si dimostra fruttuosa e le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso (Francesco Colella) e Polito (Pierpaolo Spollon), costretti a non avvalersi più del suo contributo. Ma tutto cambia quando Claudio è chiamato ad affrontare un'altra prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock (Giancarlo Previati), durante un'importante conferenza. Ma dovrà vedersela con Agnese Serravalle che ormai è sulle sue tracce.