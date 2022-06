Via Dei Matti: tutto sul magico Picture Show di Bollani e Cenni

La grande magia del cinema raccontata attraverso esibizioni, ricordi e aneddoti. Con un colpo a sorpresa, riapre Via dei Matti, la casa di Stefano Bollani e Valentina Cenni diventata in poco tempo un piccolo cult televisivo: in attesa del ritorno, previsto nella prossima stagione, il programma si mette l'abito da sera e approda in prime time venerdì 3 giugno su Rai3, con ospiti speciali e un viaggio musicale inedito e appassionante. «È un saluto che vogliamo fare al nostro pubblico, è un'anteprima di gala», raccontano in questa videointervista a Panorama.it i due musicisti, che nel corso dello speciale proporranno anche diversi brani tratto dal loro ultimo disco, Via dei Matti 0, disponibile da pochi giorni sulle principali piattaforme digitali e negli store.

«Lo speciale nasce dalla voglia di dedicare un'intera serata alla musica e al cinema, due argomenti che ci stanno a cuore. È un terreno immenso di cose da dire, da scoprire e infatti di cose ne sono successe tante», anticipano a poche ore dalla messa in onda. Così il cinema verrà declinato e raccontato dal punto di vista della musica, andando ad indagare quel rapporto antico almeno quanto lo è il grande schermo. Con note e parole. Oltre che con tanti ospiti che hanno accettato l’invito di giocare al Via dei Matti Picture Show, l'imprevedibile casa della musica dove tutti vorrebbero abitare. Attesi anche Brunori Sas, Goran Bregović, Nicola Piovani, la giovane violoncellista Miriam Prandi, Lillo e l'attore Luca Marinelli, che per l'occasione canterà.