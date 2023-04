Vanina Guarrasi: tutto sulla nuova serie di Canale 5 con Giusy Buscemi

Anche per la prossima stagione Mediaset ha deciso di investire (e parecchio) sulla fiction. Volti "larghi" e amati dal grande pubblico, storie ancorate su sceneggiature forti e qualche colpo a sorpresa sono i cardini del nuovo corso, cominciato qualche anno fa e proseguito tra sperimentazioni riuscite e qualche scivolone. Dopo aver annunciato l'avvio delle riprese di Se potessi dirti addio, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, il Biscione ha calato un altro asso: si tratta di Vanina Guarrasi, la nuova serie con Giusy Buscemi che darà il volto al vicequestore della Squadra Mobile di Catania nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia, che con i suoi gialli editi da Einaudi negli ultimi anni ha sbancato le classifiche.

Vanina Guarrasi, la nuova serie con Giusy Buscemi

Si comincia con Sabbia nera, il primo romanzo della fortunata serie di gialli di Cristina Cassar Scalia, ambientati tra Catania e la provincia, inclusi i piccoli paesini all'ombra dell'Etna, dove spesso la poliziotta reduce da una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trova a dover risolvere complicati casi di omicidi. Attenzione, perché gli ingredienti che potrebbero trasformare la serie in un successo clamoroso e duraturo ci sono tutti e dunque la domanda delle domande nasce spontanea: e se la Guarrasi fosse la nuova Montalbano? Il produttore, Carlo Degli Esposti con la sua Palomar, è lo stesso del commissario incarnato da Luca Zingaretti; le atmosfere calde e avvolgenti della Sicilia meno scontata ci sono tutte. A completare il quadro, c'è la scrittura potente delle Cassar Scalia. Si comincia con un “cold case” notevole in una villa semi abbandonata: per risolvere il caso, Vanina si affiderà all’aiuto di un commissario in pensione, Biagio Patanè, destinato ad avere un ruolo sempre più importante nella vita professionale, ma anche personale, della vicequestora.

Le anticipazioni della fiction di Canale 5 tratta dai libri della Cassar Scalia

Le riprese di Vanina Guarrasi sono cominciate da pochi giorni, a Catania, e andranno avanti per diverse settimane, con la regia di Davide Marengo (mentre la sceneggiatura è di Leonardo Marini). Giusy Buscemi interpreta dunque la protagonista, una poliziotta che dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per intraprendere un nuovo percorso come vicequestore della Squadra Mobile. Vanina è in fuga da un passato doloroso, legato alla morte del padre - anche lui poliziotto - per mano della mafia, e alla fine della relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato antimafia. Convinta di essersi lasciata tutto , Vanina scoprirà che questo legame è ancora capace di turbare il suo cuore. Ma proprio mentre indaga su un nuovo complicato caso, nella sua vita entra un altro uomo. Nel cast della fiction di Canale 5 ci sono anche Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui.