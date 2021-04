Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della prima puntata

Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta e la vita di Francesco Neri prende una piega inaspettata. Comincia così la sesta stagione di Un passo dal cielo - I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi, che si sposta tra le montagne delle Dolomiti a San Vito di Cadore e vedrà Francesco e Vincenzo affrontare nuovi casi, colpi di scena e altre avventure che li spingeranno a ridefinire la loro amicizia. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda giovedì 1° aprile.

Un passo dal cielo 6 - I guardiani, le anticipazioni della prima puntata

Da quando Emma è morta, Francesco Neri (Daniele Liotti) ha deciso di cambiare vita: abbandonata la Forestale, decide di portare un branco di lupi in Slovenia, coronando così il sogno della sua ex moglie. Ma qualcosa cambia i suoi piani quando nel bosco millenario che punteggia la vallata viene trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando: l'impatto ambientale è devastante e gli abitanti della valle vi si oppongono strenuamente. Francesco non può restare indifferente e gli eventi lo travolgono ancora: proprio vicino alla miniera viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne (Aurora Ruffino), e Francesco vede una bambina vestita di bianco e coronata di fiori, una piccola ninfa tra i boschi. Chi è la misteriosa piccola?

Manuela porta scompiglio nella vita di Francesco

Francesco Neri e Vincenzo (Enrico Ianniello) si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro: il comandante della polizia locale oltre ad indagare sul tentato omicidio di Dafne, deve anche cercare di placare gli animi di chi si oppone ai lavori della miniera e non vuole che si distrugga la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela (Giusy Buscemi), la sorella di Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita del poliziotto e in quella di Francesco, con cui instaura un'amicizia speciale: la ragazza è alla ricerca del proprio posto nel mondo e proprio la decisione di rimanere sulle Dolomiti per inseguire i suoi desideri la farà crescere e a maturare.