E se Carolina avesse tradito Vincenzo? Il commissario non fa in tempo ad analizzare i dubbi e i sospetti, che a San Vito fa ritorno Eva la mamma di Mela ed ex grande amore del commissario, interpretata da Rocío Muñoz Morales. È lei la guest star della terza puntata di Un passo dal celo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ambientata sulle Dolomiti, che continua a conquistare buoni ascolti. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, dal titolo Purosangue, in onda giovedì 13 aprile.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della terza puntata

Alla vigilia di un evento di dressage - una specialità degli sport equestri - sparisce un prezioso cavallo e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino e il cavallo fuggito, l'ispettrice Manuela Nappi (Giusy Buscemi) trova una sponda sicura in Nathan (Marco Rossetti). Nel frattempo, Manuela scopre i retroscena della dura storia tra la sorella dell'"l’uomo degli orsi", Adele, e Luciano Paron (Giorgio Marchesi): il potente e pericoloso allevatore ha avuto anche un figlio con la donna, che si chiama Mirko.

Vincenzo tra i dubbi su Carolina e il ritorno di Eva

La poliziotta scopre che Nathan si è rifugiato nel bosco proprio dopo essere stato denunciato per aggressione da Paron. A complicare il tutto ci si mette Gregorio (Leonardo Pazzagli), in difficoltà nel suo ruolo di genitore single: Manuela prende a cuore il suo caso, cercando di aiutarlo a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia e della sua vita. Intanto Vincenzo Nappi (Enrico Ianiello) è alle prese con un indizio che getta un’ombra sulla sua relazione con Carolina (Serena Iansiti): possibile che lei lo tradisca? Come se ne non bastasse, nel pieno della crisi ecco che a San Vito fa ritorno Eva (Rocío Muñoz Morales), la mamma di Mela ed ex grande amore del commissario.