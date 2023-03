Un passo dal cielo 7: tutto sulla nuova stagione della serie di Rai1

Manuela Nappi è tornata a San Vito ed è una donna diversa: promossa ispettrice, è diventata una poliziotta rigorosa e stimata ma non ha perso la profonda predisposizione a comprendere il lato umano delle persone coinvolte nelle indagini. Ed è tornata per concludere un'indagine importante e scoprire finalmente la verità sull’incidente con cui si era conclusa la prima serie. Lì, tra le montagne delle Dolomiti, troverà un inaspettato nuovo alleato: è Nathan, “l’uomo degli orsi”, una delle new entry della settima stagione di Un passo dal cielo, la serie di Rai1 che torna dal 30 marzo con un cast rinnovato dopo l'addio di Daniele Liotti e tante nuove storie in cui l’ambiente e la famiglia resteranno centrali. Con alcuni inevitabili nuovi colpi di scena, visto che la natura incantata della valle sembra minacciata da un potente allevatore locale.

Un passo dal cielo 7, i nuovi protagonisti della serie di Rai1

Da un lato il commissario scafato e inflessibile, dall’altro la poliziotta empatica e capace di notare ciò che ad altri sfugge. Si gioca sull’incontro-scontro tra i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi - interpretati da Giusy Buscemi e Enrico Ianniello(che di questa stagione è anche il regista con Laszlo Barbo) - Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 ambientata tra le Dolomiti e da quest'anno anche tra le meravigliose Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il ritorno di Manuela a San Vito non è casuale: nella sua ultima indagine ha messo in pericolo un’informatrice, poi morta in circostanze misteriose, e ora vuole scoprire la verità sull’incidente. Per questo conoscerà il marito della donna, l’artista Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli) con cui intreccia un rapporto complicato, e troverà un inaspettato nuovo alleato: Nathan (Marco Rossetti), per tutto “l’uomo degli orsi”. Proprio attraverso Manuela il pubblico conoscerà i tre nuovi personaggi maschili di questa stagione, tra cui il potente e temuto Luciano Paron (Giorgio Marchesi), l'imprenditore e allevatore che con l'espansione dele sue attività potrebbe rappresentare una minaccia per l’equilibrio ecologico delle montagne. Manuela scoprirà sulla sua pelle che Paron potrebbe anche essere il responsabile dei fantasmi del suo passato.





Le anticipazioni della fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello

Ex che tornano, nuovi amori che potrebbero sbocciare poi ancora incomprensioni, strane intromissioni e nuove dinamiche familiari. Un passo dal cielo 7 si annuncia più movimentato che mai, soprattutto per Vincenzo e Carolina (Serena Iansiti): il commissario e la moglie si sono trasferiti con i figli in una nuova casa, Carolina ormai è una donna in carriera e l’inversione di ruoli metterà in crisi Vincenzo e forse anche la coppia. E visto che le incursioni del fidato Huber (Gianmarco Pozzoli) non bastano, il commissario dovrà fare i conti con il ritorno a San Vito del suo ex grande amore, Eva (Rocío Muñoz Morales). Ma c'è un altro incontro che cambierà le dinamiche della trama, quello tra Manuela e Gregorio: i due si incontrano in uno dei momenti più difficili per lui, uomo bello e tormentato - da pochi mesi ha perso la moglie Roberta in un incidente stradale e le indagini sull’incidente sono ancora in corso - che muove qualcosa di nuovo in Manuela. Ma proprio un segreto che la poliziotta nasconde potrebbe spingere Gregorio verso un dramma ancora più grande. Un passo dal cielo 7 è prodotta da Lux Vide con Rai Fiction.