La tv italiana sembra averci preso gusto con le produzioni francesi e sulla scia del successo di Morgane-Detecive speciale e de La scogliera dei misteri, trasmesse da Rai1 con buoni risultati sul fronte degli ascolti, Canale 5 scommette su Un'altra verità, la miniserie thriller ambientata a Biarritz, sulla costa atlantica della Francia. La protagonista dal nuova fiction in tre puntate al via da mercoledì 26 aprile è Audrey, interpretata dall'attrice francese Camille Lou: il suo passato torna bruscamente a galla e la costringe a fare i conti con un'inaspettata verità facendole comprende come anche piccole bugie possono avere ripercussioni drammatiche nel futuro di una persona.

Un’altra verità, tutto sulla nuova miniserie di Canale 5

Un'altra verità, il cui titolo originale è J’ai menti (Ho mentito), prova ad indagare sulla capacità di resilienza di una persona, dopo una bugia apparentemente di poco conto detta da adolescente, che con il passare del tempo diventa sempre più difficile da gestire. Soprattutto quando una ragazza di 17 anni viene assassinata: nulla collega l'omicidio all’aggressione che Audrey - interpretata da Camille Lou, attrice molto popolare in Francia anche grazie alla serie Destini in fiamme, disponibile su Netflix - ha subito nel 2003. La donna, che nel frattempo è diventata un'avvocatessa, ne è certa: il killer è tornato, ma per provarlo deve affrontare il suo passato e le sue bugie. Perché, quella notte, ha mentito a tutti e su tutto. La miniserie in tre puntate è ambientata tra Biarritz e la costa basca, sullo sfondo di paesaggi mozzafiato.

Un'altra verità, le anticipazioni della prima puntata

Audrey è l'unica sopravvissuta a un misterioso serial killer che imperversava nella regione di Biarriz e dopo sedici anni scopre che nella stessa zona è stato commesso un omicidio che le riporta alla mente la terribile notte in cui era riuscita a scampare all'assassino soprannominato Itsas. La giovane donna, che nel frattempo è diventata avvocato di successo è certa che lo spietato Itsas è tornato. Ma per dimostrarlo dovrà affrontare i suoi demoni. All'inizio dell'indagine Audrey scopre che Madeleine, la ragazza uccisa, frequentava siti d'incontri dove adescava uomini sposati. Con un clamoroso colpo di scena, Guillaume, il fidanzato di Audrey all'epoca di Itsas, viene ritenuto il principale sospettato. Del caso si occupa Pauline, figlia del capitano Joseph, che nel 2003 aveva gestito il caso Itsas: l'uomo non gradisce la presenza di Audrey e le chiede di abbandonare le ricerche e tornare a Parigi.