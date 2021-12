L'attrazione tra Francesco e la bella psicanalista Anna è sempre più evidente: per lui, superati i problemi, è arrivato il momento di riaprirsi al mondo. Ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Comincia così la terza puntata di Tutta colpa di Freud, la serie di Canale 5 Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora, ispirata all'omonimo film di Paolo Genovese, che racconta le surreali vicende dello psicanalista Francesco Taramelli che pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso, dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda mercoledì 15 dicembre.

Tutta colpa di Freud, le anticipazioni della penultima puntata

Continuano le avventure dei Taramelli: Francesco (Claudio Bisio) è alle prese con il transfert verso Anna (Claudia Pandolfi), la sua bella psicanalista: tra i due l'attrazione è sempre più forte e per lui, attacchi di panico permettendo, è arrivato il momento di riaprirsi al mondo. Intanto sua figlia Emma (Demetra Bellina) sempre più innamorata di Claudio (Luca Bizzarri), il titolare dell’agenzia di web marketing più in voga del momento, riesce finalmente a baciarlo.

L'incontro bollente tra Matteo e Chiara

Marta (Marta Gastini), brillante dottoranda in Archeologia, supportata da Riccardo (Giuseppe Spata) si prende la sua rivincita su Ettore (Luca Angeletti) suo amante e professore: la ragazze scopre che la sua ricerca, per la quale ha ottenuto i fondi dal Ministero, è stata ceduta dal docente al raccomandato di turno. Intanto Sara (Caterina Shulha), capisce che non potrà continuare a lavorare in albergo con Filippo (Valerio Morigi), suo futuro marito, mentre l'incontro bollente tra Matteo (Max Tortora) e Chiara (Stefania Rocca) ha esiti imprevisti.