Striscia la Notizia 2021: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors di ogni sorta, ora è ufficiale: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di Striscia la Notizia. Metabolizzato l'inaspettato e clamoroso addio di Ficarra e Picone - in assoluto tra le coppie più amate del tg satirico di Canale 5 -, Antonio Ricci ha pensato bene di sparigliare i giochi e di puntare non su soluzioni «mordi e fuggi» a rotazione, ma su una coppia inedita e sulla carta decisamente forte. Ma non è l'unica novità della trentaquattresima edizione, al via da lunedì 27 settembre, perché dopo Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva stanno per arrivare due nuove veline. Ecco chi sono.

Striscia la Notizia 2021, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani nuovi conduttori

«Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la notizia. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il "bancone" più famoso d'Italia!"». Con queste parole Vanessa Incontrada ufficializza il suo ingresso nella grande famiglia di Striscia, complice la scelta di Antonio Ricci di puntare su due volti che porteranno in dote pubblici eterogenei e complementari. La missione? Non far rimpiangere Ficarra e Picone, che dopo quindici anni e un tesoretto granitico di ascolti, hanno detto addio lo scorso dicembre al tg satirico di Canale 5. Al loro posto ecco dunque arrivare la Incontrada - nella prossima stagione star di Canale 5: condurrà anche gli speciali di Zelig con Claudio Bisio e sarà la protagonista della serie Fosca Innocenti - con Siani, che festeggia i suoi 25 anni di carriera con un ingaggio di quelli che valgono la consacrazione definitiva.









«Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: "Ma perché sei un virologo?". In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d'Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest'anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di dieci minuti! Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!», commenta ironico. Oltre alla coppia Siani-Incontrada, torneranno poi Ezio Greggio con Enzo Iachetti e poi Gerry Scotti con Michelle Hunziker.









Chi sono le nuove veline di Striscia la Notizia

L'altra novità riguarda poi l'arrivo delle nuove Veline, che prenderanno il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze (le Veline dei record, le più longeve di sempre nella storia del programma con 903 puntate in quattro edizioni). Manca ancora il bollino dell'ufficialità ma è praticamente certo l'arrivo di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, due giovani ballerine lanciate da Amici di Maria De Filippi, di cui sono state allieve. Talisa ha partecipato ad Amici 19 ed è arrivata fino al serale per poi passare tra i professionisti del talent show mentre Giulia ha partecipato alla sedicesima edizione e ha poi danzato corpo di ballo di altri show targati Mediaset, tra cui Colorado.