Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi: la loro vita è appesa ad un filo e proprio nel momento più buio, tra i due scatta un bacio che rischia di cambiare per sempre le loro vite. Inizia così la seconda puntata di Sissi 2, la serie evento sulla vita della leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, una rilettura pensata per una nuova generazione di spettatori: al centro di tutto c'è l’amore matto e disperatissimo tra Sissi e Kaiser Franz, messo in discussione dall'arrivo del Conte Gyula Andrássy. Il nobiluomo ancora non sa che rischi sta correndo. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda su Canale 5 venerdì 30 dicembre.

Sissi 2, le anticipazioni della seconda puntata

Sissi (Dominique Devenport) e il Conte Andrassy (Giovanni Funiati) vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna, la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi che a loro volta avvertono la corte austriaca, così Grunne parte immediatamente per l'Ungheria alla ricerca dell'Imperatrice. Grazie a uno stratagemma, l'uomo riesce a liberare Sissi e il Conte e nel frattempo l'Imperatore Franz (Jannik Schümann) arriva in Baviera: il suocero in un primo momento si rifiuta di intercedere per lui con il re Ludwig ma Nene riuscirà a fargli cambiare idea.

Il bacio tra Sissi e il Conte Andrassy

Sissi e il Conte Andrassy si sono salvati e insieme tornano a Vienna. Andrassy cerca di convincere il Kaiser Franz a concedere maggiore autonomia al parlamento ungherese in modo da portare i ribelli ad appoggiare l'Austria ma l'imperatore è piuttosto scettico e non sa se fidarsi di lui, nonostante l'insistenza di Sissi. Marie assiste a un incontro segreto tra Sissi e Andrassy, durante il quale il conte si scusa per il bacio che le ha dato, e la donna non esita a raccontare a Franz quanto ha visto: questo creerà non pochi problemi all'Imperatrice e a Andrassy.