Signora Volpe: le anticipazioni della terza e ultima puntata

La morte di un ragazzo, un inaspettato intreccio amoroso e l'identità dell'assassino saranno un vero shock per tutti. A cominciare da Sylvia, l'ex spia britannica che aveva deciso di cambiare vita: la donna capisce di non essere fatta per una vita tranquilla e ben presto si trova coinvolta in nuove indagini. Comincia così la terza e ultima puntata di Signora Volpe, la mini serie inglese ambientata nella campagna umbra, interpretata da Emilia Fox: la donna è una spia britannica di alto profilo in congedo che s'innamora dell'Italia e quando prova a ricominciare tutto da zero viene travolta da nuovi misteri. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda mercoledì 2 agosto.

Signora Volpe, le anticipazioni dell'ultima puntata

Durante le indagini sul furto di un maialino da tartufi, Sylvia si imbatte nella notizia dell'arresto di Sasha Pavlenko, figlio di un suo vecchio conoscente, il politico russo Dimitri Pavlenko: il ragazzo è accusato di aver ucciso Mario, suo compagno di studi. L'ex spia britannica mette da parte l'inchiesta sulla sparizione del maialino e scopre che tra Sasha e la vittima c'era un intreccio amoroso, sconosciuto a tutti, dettaglio che aggiunge al caso una complessità ancora maggiore. Ma niente è come sembra e l'identità dell'assassino sarà un vero shock per tutti.

Sylvia tra l'ex marito e il Capitano Riva

Nel corso delle ricerche, Sylvia scopre che c'era di mezzo anche un ricatto ma la verità risulterà ancora più inaspettata del previsto. Intanto Sylvia deve fare i conti con la costante tensione tra il suo passato di spia e la scelta di cominciare una nuova vita nella tranquilla campagna umbra. Come se non bastasse, in Italia arriva anche il suo ex marito e collega, Adam Haines, ma nel frattempo il legame il tra il Capitano dei Carabinieri Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera), che all’inizio non gradisce l'interferenza dell’ex agente inglese, ha preso una piega inaspettata. Intanto, dopo aver concluso l'indagine sulla morte del giovane Mario, riprende la ricerca del maialino da tartufi: chi lo ha fatto sparire e perché?