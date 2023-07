Sylvia è arrivata in Umbria convinta di voler cambiare vita: l'agente dei servizi segreti inglesi pensa di mettere in pausa il lavoro ma presto capisce di non essere fatta per una vita tranquilla e si trova coinvolta in nuovi misteri. A cominciare da uno strano ritrovamento che innesca un altro mistero. Comincia così la seconda puntata di Signora Volpe, la miniserie inglese ambientata nella campagna umbra, interpretata da Emilia Fox e da Giovanni Cirfiera, che ha lasciato il lavoro nella moda (è stato anche all'ufficio Marketing Armani) per inseguire il suo sogno di diventare attore, fino a diventare uno dei protagonisti di The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story . Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio della fiction in onda mercoledì 26 luglio.

Signora Volpe, le anticipazioni della seconda puntata

Agente dell'MI6 in crisi di idee, Sylvia (Emilia Fox) medita sul rifarsi una vita, magari proprio nel Belpaese e quando s’imbatte in una bella casa abbandonata, non esita a comprarla e ricominciare tutto da capo. A chi le chiede del suo lavoro, risponde con vaghi riferimenti di essere un'impiegata della Pubblica Amministrazione inglese, omettendo però di essere una spia britannica di alto profilo in congedo. Incantata dall'Umbria ed è felice di ricongiungersi alla sorella Isabel (Tara Fitzgerald), si ritrova coinvolta in una serie di misteri e quando il futuro sposo della nipote Alice viene trovato morto, l’agente torna subito in gioco.

L'attrazione fatale tra Sylvia e il Capitano Riva

Sylvia aiuta quasi per caso a terminare uno scavo archeologico ma proprio mentre stanno lavorando, scoprono uno scheletro sepolto in una fossa poco profonda. Gli abitanti del luogo e l'affascinante ufficiale dei carabinieri Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera) pensano di conoscere l'identità del cadavere e dell'assassino, ma Sylvia non si ferma al primo indizio e scopre una storia nascosta di oscuri segreti, abusi domestici ed eroico sacrificio. Nel frattempo, tra lei e l'affascinante Riva le cose cambiano: all’inizio il carabiniere non gradisce l'interferenza dell’ex agente inglese, poi inizia a chiederle aiuto. E il suo interesse non è solo professionale.