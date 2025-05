Roma, Sinner avanza in scioltezza: «Ora dovrò alzare il livello di gioco»

Un’altra vittoria in due set, la numero 23 consecutiva per Jannick Sinner. Pochi problemi contro l’olandese Jesper De Jong ma nel primo set il numero uno al mondo si fa rimontare da 4-1 a 4-4. Un calo di concentrazione che Sinner non paga perchè poi strappa subito il servizio all’olandese e chiude il primo set 6-4. Nel secondo sembra esserci ancora equilibrio fino a quando l’olandese non si infortuna al polso cadendo. L’intervento del fisioterapista a restituire all’olandese l’integrità fisica e Sinner vola via chiudendo 6-2 in scioltezza. Un’ora e 35 minuti di gioco, qualche minuto in meno rispetto alla prima partita con Navone. Un altro passo avanti verso la migliore condizione, ma domani il livello si alzerà e Sinner dovrà commettere meno errori e meno distrazioni.

Lo sa anche lui: «E’ stata una partita diversa dalla prima come condizioni- ha detto Sinner a fine partita – , ho cominciato bene poi ho avuto un grosso calo di concentrazione ma ci può stare, ma sono riuscito a fare break subito. Poi lui si è fatto male e mi dispiace molto perchè è una splendida persona. Cerundolo? Ha avuto una stagione pazzesca, con lui ho perso qui, dovrò alzare il livello se voglio giocare alla pari. Sono le sfide di cui ho bisogno per capire qual’è il mio livello».

Con Sinner ovviamente ci sarà tutto il suo popolo, facile immaginare che il Centrale del Foro Italico anche nelle prossime partite sarà tutto esaurito come i primi due incontri che Sinner ha giocato a Roma. Migliorare è la parola d’ordine, perchè Sinner non ha ancora in pieno il ritmo della partita anche se contro De Jong ha dimostrato di saper trovare la strada giusta nel momento di difficoltà, quella freddezza nei momenti decisivi dei match che lo hanno fatto diventare il numero uno al mondo. Sinner avrà davanti l’argentino Francisco Cerùndolo che a Roma ha eliminato Jarry e l’austriaco Ofner. Cerùndolo è il numero 18 del mondo ma è una specialista della terra rossa e due anni fa al Foro Italico battè Sinner agli ottavi degli Internazionali d’Italia. Sinner non è (non può essere) al top della condizione, ma sa che avrà davanti un avversario molto duro. E’ il primo vero test a Roma per l’altoatesino, ci vuole il vero Sinner.