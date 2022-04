La scogliera dei misteri: le anticipazioni della terza e ultima puntata

A un passo dalla verità sulla morte della madre, avvenuta venticinque anni prima, un misterioso personaggio cerca di ammazzare Lola. Riuscirà a sopravvivere? C'è un clamoroso colpo di scena nella terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri, la miniserie francese in onda su Rai1, che sta registrando dei buoni ascolti: il thriller ambientato in Bretagna si apre ad una svolta imprevista che mette seriamente in pericolo la vita della protagonista. Ecco cos'accadrà negli episodi finali, in onda 26 aprile.

La scogliera dei misteri, le anticipazioni dell'ultima puntata

Georges Battaglia, il proprietario dell’Hotel Roches Blanches, sopravvive al tentato omicidio. Non senza titubanze l’uomo rivela alla protagonista della serie, Lola Brémont (Garance Thénault), tutta la verità sul suo rapporto con Manon, cioè la vera madre della ragazza. Anche i figli di Georges, Eric e Inès, devono fare i conti con il passato del padre, ma soltanto uno dei due riesce a perdonarlo.

Lola rischia di morire

Nel secondo e ultimo episodio della serie, proseguono avanti le indagini sull’assassinio di Manon, avvenuto venticinque anni prima. Mentre molti particolari vengono a galla ma in maniera lenta e faticosa, un nuovo evento scombina le carte: Lola viene ritrovata in stato nella piscina dell’hotel semisvenuta dopo una colluttazione: la giovane donna lotta tra la vita e la morte, riuscirà a sopravvivere?