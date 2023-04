Rocco Schiavone 5: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Anche se con un rene in meno e qualche problema in più che ha rischiato di far traballare la sua proverbiale capacità investigativa, Rocco Schiavone non ha sbagliato un colpo, portando a segno tutte le indagini. Ma proprio nel gran finale le cose si complicano e una vicenda nella quale incappa rischia di coinvolgere le alte sfere dello Stato e forse persino i Servizi Segreti. Comincia così la quarta e ultima puntata di Rocco Schiavone 5, la serie di Rai2 con Marco Giallini, Miriam Dalmazio e Valeria Solarino, tratta dai libri di Antonio Manzini, il quale sta già lavorando alle quattro nuove puntate che comporranno la sesta stagione. In attesa di saperne di più, ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda mercoledì 19 aprile.

Rocco Schiavone 5, le anticipazioni dell'ultima puntata

Ora che Rocco Schiavone (Marco Giallini) e Sebastiano (Francesco Acquaroli) sono tornati in contatto, il vicequestore decide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma Baiocchi contatta il Pubblico Ministero Baldi (Filippo Dini): vuole incontrarlo perché sostiene di essere in possesso di documenti scottanti. Rocco accetta di andare all’incontro assieme a Baldi, ma le cose non vanno come previsto e i due devono unire le forze per sbrogliare i nodi di una vicenda che si fa sempre più complicata e rischia di coinvolgere le alte sfere dello Stato e forse persino i Servizi Segreti. Le poche certezze di Rocco crollano e spunta un nuovo fantasma dal suo passato, con rivelazioni tremende che toccano i suoi affetti più cari. È l’ennesimo colpo al cuore per Schiavone, che ormai sente la città di Aosta diventare l’unico rifugio possibile.

La sesta stagione di Rocco Schiavone si farà?

Intanto già si ragiona sulla sesta di Rocco Schiavone. Gli ascolti della serie che si concluderà stasera sono stati buoni, i numeri degli streaming su RaiPlay anche e dunque il vicequestore più testardo e politicamente scorretto del piccolo schermo tornerà. Anche se non prima del 2025. «La sesta stagione di Rocco Schiavone è già in cantiere. Quattro puntate da 100 minuti», ha fatto sapere Rosario Rinaldo, produttore e fondatore della Cross Production, la società che realizza la serie con Rai Fiction. Per ora ovviamente non ci sono anticipazioni sulla trama: le uniche certezze sono Marco Giallini, il ritorno di Miriam Dalmazio nei panni della moglie Marina e Antonio Manzini, che continuerà a lavorare al soggetto e alla sceneggiatrice della nuove puntate.