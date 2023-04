Anche l'infallibile fiuto di Schiavone vacilla: mentre il vicequestore di Aosta indaga sulla morte di una professoressa commette il primo clamoroso sbaglio della sua carriera. Cosa gli sta accadendo? Ruota attorno a questa domanda la seconda puntata di Rocco Schiavone 5, la serie con Marco Giallini tratta dai romanzi di Antonio Manzini, che si conferma uno dei fenomeni tv degli ultimi anni: nonostante la scarsa promozione, il debutto della scorsa settimana è stato seguito da 2,1 milioni di spettatori, imponendosi come uno è uno dei programmi più visti della stagione su Rai2. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda mercoledì 12 aprile.

Rocco Schiavone 5, le anticipazioni della seconda puntata

Sebastiano Cecchetti (Francesco Acquaroli), l’amico fraterno di Rocco Schiavone (Marco Giallini), è una mina vagante oltre che una fonte di grande preoccupazione per il vicequestore di Aosta. Intanto, però, Schiavone deve occuparsi di un nuovo caso di omicidio: viene infatti ritrovato il cadavere della professoressa Martinet, una nota studiosa di Leonardo da Vinci. Le indagini proseguono finché da Roma arriva una notizia molto strana: l’appartamento di Sebastiano è stato messo a soqquadro da qualcuno che cercava qualcosa di importante.





Tra Sandra e Rocco la relazione non decolla

La testa di Rocco è un vortice di pensieri che lo attanagliano al punto che anche il suo lavoro inizia a risentirne: persino il suo proverbiale fiuto nelle indagini inizia a vacillare, tanto da commettere un primo clamoroso sbaglio nella sua carriera. Come se non bastasse, anche la relazione con Sandra (Valeria Solarino) è diventata ormai difficile da gestire e il rapporto sembra non prendere mai il volo. L'unica cosa che riesce a colmare la nostalgia per Roma, per gli amici di sempre e per la sua vecchia vita è Marina (Miriam Dalmazio): la moglie, morta ormai molti anni fa, continua a vivere nella mente di Rocco, che la vede viva e più bella che mai accanto a sé tutte le sere quando torna a casa