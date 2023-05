Ridatemi mia moglie: tutto sulla mini serie con De Luigi e la Caprioli

Giovanni sta preparando una festa di compleanno a sorpresa per Chiara, che compie 40 anni. Ma la festeggiata, sua moglie, sembra non arrivare e mentre la aspetta, l'uomo trova nel cestino una lettera accartocciata: è quella in cui lei gli dice addio. Poche ore prima, Chara ha fatto le valigie e ha lasciato casa: il loro rapporto è ormai logoro ma sembra che solo lei se ne sia accorta. Comincia così Ridatemi mia moglie, la mini-serie di Canale 5 con Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Diego Abatantuono e Carla Signoris, che Canale 5 trasmetterà domenica 21 maggio. Creata e diretta da Alessandro Genovesi per Sky Original e Colorado Film in collaborazione con RTI (del gruppo Mediaset), è una commedia romantica ad alto tasso di ironia e colpi di scena.

Ridatemi mia moglie, la mini serie con Fabio De Luigi e Anita Caprioli

Cos'è andato storto nella vita di Giovanni (Fabio De Luigi) e soprattutto che cosa è disposto a fare per poter riavere indietro sua moglie? All'inizio resta schiacciato dal suo immobilismo emotivo e a provare a spronarlo ci pensa il suo migliore amico e capo ufficio, Antonio (Alessandro Betti): fedifrago e bugiardo, protagonista di innumerevoli scappatelle ai danni di sua moglie, non è il candidato ideale ma almeno di prova. Chiara (Anita Caprioli) nel frattempo ha trovato rifugio prima dalla cinica e disincantata amica Marta e poi dalla sorella minore Lucia (Diana del Bufalo), pasticciera simpatica e insicura alle prese con un nuovo amore. Le cose per Giovanni cambiano quando si ritrova un nuovo coinquilino in casa: è l'ingombrante suocero Renato (Diego Abatantuono), legatissimo a lui - ai limiti dell'ossessione - e disperato per quello che è accaduto.

Diego Abatantuono Ufficio Stampa Mediaset

Le anticipazioni della fiction di Canale 5

Decisamente diverso è invece l’atteggiamento della suocera, Rossana (Carla Signoris): lei che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito, sembra aver accettato con filosofia, anzi, quasi con cinica ironia, la separazione tra la figlia e il genero. Come se non bastasse, Giovanni deve cercare di arginare le insistenti avances della collega Emma (Beatrice Arnera) e la competizione con l’affascinante Franco (Renato Marchetti). Tra colpi di scena, equivoci e test di gravidanza inaspettati, Giovanni proverà a ritrovare la strada per riconquistare il cuore di Chiara, cui fa una solenne promessa: quella di di non darsi mai più per scontati.