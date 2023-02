Il vice questore Scudieri ha cambiato squadra, passando all’Unità di intervento speciale, ma continua ad essere ossessionato dalla “banda della lancia termica”. La fuga del piccolo Diego però cambia tutto e, improvvisamente, recupera il dialogo con la ex moglie: insieme si mettono sulle sue tracce, decisi a riportarlo a casa. Comincia così la seconda puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni e realizzata dal produttore di Montalbano, Carlo Degli Esposti, che la settimana scorsa ha debuttato con buon ascolti. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 26 febbraio.

Resta con me, le anticipazioni della seconda puntata

All’Unità di intervento speciale, Alessandro Scudieri (Francesco Arca) trova dei nuovi colleghi, Salvatore (Antonio Milo) e Linda (Chiara Celotto), e si appresta a combatterne la diffidenza iniziale lavorando al loro fianco sull’omicidio di una ragazza uccisa dopo il suo addio al nubilato. L’ossessione per la “banda della lancia termica”, però, non lo ha abbandonato: così il poliziotto continua a cercare ovunque la donna svanita nel nulla al termine della sparatoria al ristorante nel quale è stata coinvolta anche la moglie Paola (Laura Adriani), incinta del loro primo figlio.

Alessandro e Paola in cerca di Diego

Paola, intanto, con l’aiuto di un assistente sociale, continua a cercare una buona soluzione per Diego (Mario Di Leva). Il bambino però, capisce che sta per essere mandato in una casa famiglia e così, in piena notte, scappa: la sua fuga vede uniti dopo tanto tempo Alessandro e Paola - in crisi da quando c'è stata la sparatoria - che insieme si mettono sulle sue tracce, decisi a riportarlo a casa. Riuscirà questo obiettivo comune a smussare le tensioni fra i due? Da quando ha scoperto che Alessandro era nel ristorante per le sue indagini sulla “banda della lancia termica”, Paola non riesce a perdonarlo e il loro rapporto è andato in frantumi.