Quella che sembra solo l'ennesima indagine su una misteriosa morte, si trasforma in qualcosa di inaspettatamente complicato per i fratelli Nappi, tanto che Manuela si ritrova improvvisamente in pericolo. A salvarla sarà l'affascinante Nathan. Comincia così la quarta puntata di Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Giorgio Marchesi, girata tra le Dolomiti e quest'anno anche tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 20 aprile.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della quarta puntata

Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta l'ispettrice Manuela (Giusy Buscemi) e il commissario Vincenzo (Enrico Ianniello) a condurre in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. Ce la faranno i fratelli Nappi a scoprire la verità sulla morte della donna? Mentre indagano Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan (Marco Rossetti), Vincenzo e Gregorio (Leonardo Pazzagli) uniscono le forze per aiutarla.

Una nuova crisi tra Vincenzo e Carolina

Ma Nathan, l'uomo misterioso che vive da solo nella foresta, deve anche ritrovare Mirko (Alessandro Bedetti), il figlio che Adele ha avuto in segreto dal pericoloso allevatore Luciano Paron (Giorgio Marchesi): il nipote sembra essere sparito improvvisamente e quando lo zio lo ritrova deve aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. E se avesse scoperto la verità sull'identità del padre? Intanto, complice il ritorno di Eva (Rocío Muñoz Morales), esplode la crisi tra il suo ex Vincenzo e Carolina (Serena Iansiti), che compie un errore a cui non è semplice rimediare.