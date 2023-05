È il momento delle grandi scelte per i fratelli Nappi. Da una parte c'è Manuela, ormai a un passo dalla verità sulla morte della storica amica Roberta, dall'altra Vincenzo che deve decidere cosa fare della sua vita sentimentale e del suo matrimonio con Carolino. Ma a tenere banco è anche il temutissimo Paron: messo con le spalle al muro, deve confessare ciò che ha fatto. Più ricca di così non potrebbe essere l'ultima puntata diUn passo dal cielo 7, laserie di Rai1 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Giorgio Marchesi, ambientata nelle Dolomiti: quando tutto sembra arrivare a un punto di svolta, un colpo di scena cambierà ogni cosa. Ecco cos'accadrà nell'ottavo e ultimo episodio, in onda lunedì 8 maggio.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni dell'ultima puntata

I segreti vengono tutti a galla quando il potente e ricchissimo allevatore Luciano Paron (Giorgio Marchesi) è costretto a rendere conto delle sue azioni: nulla sembra turbarlo davvero ma la morte di Roberta, la moglie di Gregorio (Leonardo Pazzagli), questa volta sembra finalmente trovare un colpevole. Intanto Nathan (Marco Rossetti), l'"uomo degli orsi", e Adele (Giulia Vecchio) fanno quadrato con Manuela (Giusy Buscemi) per salvare Mirko (Alessandro Bedetti) dalla nefasta influenza di Paron. Il ragazzo è infatti il figlio che l'imprenditore ha avuto con Adele da giovane e che non ha mai riconosciuto e quando si trova senza eredi, lo prende sotto la sua ala protettrice.

Il momento delle scelte per Manuela e Vincenzo

Per Manuella Nappi, intanto, arriva anche il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio: la poliziotta scoprirà cos'ha davvero fatto Paron e cosa centra con l'avvelenamento dei boschi? Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo (Enrico Ianniello) corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione finale sul suo rapporto con Carolina (Serena Insiti). Il loro matrimonio resisterà ai nuovi scossoni?