Per Manuela Nappi è arrivata l'ora della resa dei conti. Ma quando sembra a un passo dalla verità sulla morte della sua amica Roberta, l'ispettrice si troverà anche a fare i conti con il tradimento inatteso di persone fidate. Si annuncia ad alto tasso di sorprese clamorose la settima puntata di Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, giunta al gran finale di stagione: complici le ultime partite di Europa League, la messa in onda degli ultimi due episodi è stata anticipata di qualche giorno. Si comincia domenica 7 maggio, con il penultimo. Ecco cos'accadrà.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della penultima puntata

Il guardiano di un albergo in riva a uno splendido lago viene trovato in fin di vita. Tutto farebbe pensare a un coinvolgimento della figlia, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande che riguarda la morte di Roberta: la moglie di Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), nonché grande amica di Manuela Nappi (Giusy Buscemi), è morta in quello che apparentemente è stato un incidente ma l'ispettrice - che è tornata a San Vito anche per scoprire la verità sul caso - è sempre più certa che dietro ci sia qualcosa di molto più grave.

La resa dei conti per Manuela e Vincenzo

Per Manuela inizia dunque a profilarsi la resa dei conti e dovrà anche scontrarsi con il tradimento inatteso di persone fidate. Le cose si complicano anche per suo fratello Vincenzo (Enrico Ianniello). Da un parte ci sono le difficoltà con Carolina (Serena Iansiti) - ormai è una donna in carriera e l’inversione di ruoli, in casa, mette sempre più in crisi il commissario - dall'altra deve gestire il fidato Huber (Gianmarco Pozzoli) che impazzisce quando scopre che sua figlia è incinta.