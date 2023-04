Mentre i fratelli Nappi sono alle prese con una complicata indagine, Carolina fatica a gestire la situazione: da una parte c'è il ritorno di Eva, sempre più bella ma ingombrante col suo modo di fare, dall'altra un segreto che rischia di mandare in crisi il rapporto con il commissario. Comincia così la quinta puntata di Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Rocío Muñoz Morales, ambientate tra le splendide vette delle Dolomiti. ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 27 aprile.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della quinta puntata

Durante una rievocazione della Grande Guerra un giovane ragazzo viene colpito da una pallottola vera e così Manuela (Giusy Buscemi) e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) si mettono subito al lavoro per scoprire cos’è successo. Il caso li porta a scoperchiare una vicenda familiare intricata e dolorosa, mentre la collaborazione tra la polizia e Nathan (Marco Rossetti) si consolida: la foresta è sempre più in pericolo - a causa dello spregiudicato Luciano Paron (Giorgio Marchesi) - e l'"uomo dei boschi" è pronto a collaborare per arrivare alla verità dei fatti.

Che caos per Carolina e Vincenzo

Nel frattempo, Huber (Gianmarco Pozzoli) viene buttato fuori casa dalla moglie per ragioni misteriose e non sa come comportarsi. Intanto Carolina (Serena Iansiti) si trova a gestire contemporaneamente il ritorno dell'ex di Vincenzo, Eva (Rocío Muñoz Morales), sempre più ingombrante, l’organizzazione di un matrimonio e soprattutto di un segreto che fatica a mantenere e che rischia di mandare in crisi il rapporto con il commissario Nappi.