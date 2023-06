Nicola Porro resta a Mediaset e raddoppia: condurrà anche 'Stasera Italia'

Nicola Porro non solo resta a Mediaset ma raddoppia. Tra i nomi forti del tele-mercato di questo bizzarro finale di stagione, quello del giornalista e conduttore di punta di Rete4 è senza dubbio il più discusso nelle ultime settimane. «I nuovi dirigenti lo vogliono in Rai». «Ha incontrato Cairo, prende il posto di Massimo Giletti». «Lascia Mediaset, te lo do per certo». Una valanga di rumors è arrivato alle orecchie degli addetti a lavori (o livori, dipende dal punto di vista) ma chiunque mastichi di tv aveva ben chiaro che era indispensabile fare la tara di queste indiscrezioni. O non fidarsi affatto. Un po' perché, comme d'habitude, dipende da chi le mette in circolazione. Un po' perché mai la situazione è stata tanto fluida come in questi ultimi mesi, televisivamente parlando. E soprattutto perché chi bazzica un minimo i corridoi di Cologno Monzese sa quanto Porro sia stimato dai vertici del Biscione. A livelli massimi.

«Che la Rai lo volesse era indubbiamente vero. Che Mediaset lo avrebbe lasciato andare non credo proprio. Tanto che mentre molti scrivevano articoli di fanta tv, Porro il 18 maggio scorso ha avuto un incontro con Mauro Crippa (il direttore generale dell'informazione Mediaset, ndr) che poi ha portato ad un nuovo accordo con l'Azienda dov'è arrivato a luglio 2016», racconta a Panorama.it un importante dirigente di Rete4, svelando un gustoso retroscena sulle mosse che hanno spinto Porro non solo a restare a Mediaset ma anche a raddoppiare. «Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia», ha scritto il giornalista pochi giorni fa, azzerando così chilate di retroscena. Non lascia ma raddoppia, aggiunge Dagospia con una ghiotta notizia confermata anche dall'Ansa: oltre a tenere ben salda la conduzione di Quarta Repubblica, il talk del lunedì sera di Rete4, Porro potrebbe, diventare anche il volto dell'access prime time della rete.

Bruciando al fotofinish Veronica Gentili, si sarebbe infatti aggiudicato la conduzione di Stasera Italia, la striscia quotidiana di politica condotta da Barbara Palombelli. La quale continuerà a condurre Forum e Lo sportello di Forum - entrambi titoli di punta del day time di Mediaset - ai quali si dovrebbe aggiungere un altro programma in prima serata incentrato sulla medicina e la salute. Quanto a Stasera Italia, l'arrivo di Porro dovrebbe cambiare in parte il format, che potrebbe essere realizzato tra Milano e Roma. La certezza si avrà tra poche settimane, visto che Mediaset presenterà i palinsesti della prossima stagione a cavallo tra fine giugno e inizio luglio anticipando di qualche giorno la Rai.