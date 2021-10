Da donna delle pulizie a detective per caso che grazie al suo quoziente intellettivo pari a 160, dunque molto superiore rispetto alla media, Morgane Alvaro riesce ad osservare il mondo in maniera del tutto diversa dagli altri e a risolvere anche i casi più complicati. Insolita, politicamente scorretta, a tratti geniale: grazie alle caratteristiche della sua protagonista Morgane-Detective geniale è entrata nel cuore del pubblico e se in Francia la serie con Audrey Fleurot è stata un successo clamoroso - quasi 11 milioni di spettatori per il finale di stagione - anche su Rai1 gli ascolti sono stati molto buoni e tutto lascia pensare che la seconda stagione, in arrivo oltralpe nella primavera del 2022, verrà trasmessa pure in Italia. Ecco intanto cos'accadrà nell'ultima puntata, in onda martedì 5 ottobre.

Morgane-Detective geniale, le anticipazioni dell'ultima puntata

Cocktail Molotov è il titolo dei primo dei due episodi dell'ultima puntata di Morgane-Detective geniale. Il poliziotto Adam Karadec (Mehdi Nebbou) e Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola: ce la farà a conquistare Morgane?

Una nuova indagine per Morgane e Karadec

Nel secondo episodio, dal titolo Uomo di poca fede, Morgane e Karadec si trovano invece a fare luce su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi, la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un'indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline Hazan (Marie Denarnaud), il commissario di polizia che per prima ha intuito il potenziale talento di Morgane. Continuerà a mentire o le dirà la verità?