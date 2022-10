Difficile, incontrollabile, dal carattere complicato ma al tempo stesso geniale e con un intuito fuori dal comune grazie al suo alto potenziale intellettuale. Dopo il successo di ascolti della prima stagione, debutta su Rai1 la seconda stagione di Morgane Detective Geniale, la serie francese con l'attrice Audrey Fleurot nei panni della protagonista: da addetta alle pulizie di una stazione di polizia, Morgane diventa consulente della Direzione della Polizia di Lille e subito entra in conflitto con il suo capo, il detective Adam Karadec, un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali. Il loro rapporto è controverso ma anche nella nuova serie lavoreranno fianco a fianco nel risolvere complicati delitti tra situazioni comiche, tensioni e attrazioni nascoste ma l'arrivo di un nuovo personaggio, un'investigatrice ostinata e affascinante - chiamata a valutare l’operato di Morgane - contribuirà a creare non pochi contrasti. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda martedì 4 ottobre.

Morgane Detective Geniale 2, le anticipazioni della prima puntata

Le cose sembrano andare meglio per Morgane (Audrey Fleurot): fa coppia con Ludo, con cui divide anche le spese casalinghe, e con i soldi in più che si ritrova in tasca, può dare libero sfogo allo shopping e acquistare quegli eccentrici capi che tanto ama. Un giorno, entrando al centro commerciale scopre il cadavere di Séverine, una donna che lavora in un negozio di scarpe: la donna è stata uccisa ma il movente è un vero mistero. Toccherà a Morgane e ai suoi collaboratori scoprire la verità, mentre il comandante Karadec (Mehdi Nebbou) è sottoposto a una indagine condotta da Roxane Ascher, ispettrice degli affari interni.

Un nuovo caso per Morgane

Nel secondo episodio della prima puntata, dal titolo Legami di sangue, prosegue il racconto della vita di Morgane. Anche se le sue condizioni economiche sono migliorate, si ritrova il soffitto della sua casa rovinato e, in attesa dei lavori, si trasferisce con tutta la sua famiglia dal suo collega Gilles. I rapporti con lui non vanno come si sarebbe aspettata e a complicare la situazione ci si mette anche un nuovo caso: il corpo senza vita di una giovane donna viene ritrovato in città. È quello della sorella gemella di un'agente che lavora nella vicina stazione di polizia. Grazie al suo alto potenziale intellettuale e comico, Morgane risolverà anche questo mistero.