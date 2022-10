Non bastano nuovo situazioni complicate da risolvere sul piano professionale: Mina è sempre più indecisa anche sul fronte privato, con il pressing dell'ex marito Claudio e l'attrazione per Domenico cui fa sempre più fatica a resistere. Si annuncia ricca di colpi di scena la quinta puntata di Mina Settembre 2, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, ispirata ai libri di Maurizio de Giovanni, che si conferma una delle fiction più viste di questo inizio di stagione. E il gran finale si avvicina. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 30 ottobre.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della quinta puntata

Mina Settembre (Serena Rossi) torna di nuovo a Procida per cercare suo fratello Gianluca (Francesco Di Napoli), che pare si sia innamorato di Sophie, figlia di Juliette (Margaux Billard), la proprietaria del bed and breakfast dove i due avevano soggiornato in estate. È proprio Gianluca a chiamarla, preoccupato per l'atmosfera pesante che c'è tra madre e figlia da quando sull'isola è piombato l'ex marito di Juliette: l'uomo è un ex tossicodipendente e il suo arrivo non le ha rese particolarmente felici. Mina, appena può, corre in aiuto del fratello provando ad intervenire per evitare che Los contro degeneri.





Mina sempre più indecisa tra Claudio e Domenico

Nel secondo episodio della serata, dal titolo La sibilla cumana, Mina sarà alle prese con l'ennesima situazione complicata da risolvere. L'assistente sociale dovrà infatti occuparsi di Viola, una ragazza che vive in una casa famiglia e che desidera conoscere sua madre: Mina sarà particolarmente colpita da questa storia e cercherà in ogni modo di provare ad esaudire una richiesta così importante. Intanto, la sua vita sentimentale, non sembra aver trovato una vera soluzione: la donna è sempre più indecisa se cedere al corteggiamento dell'ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) o lasciarsi andare con l'affascinante ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno).