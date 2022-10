Né Domenico né Claudio. Mina aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione dai due uomini della sua vita ma tutto sembra remare contro questa scelta e una viaggio inaspettato per una questione di lavoro riavvicinerà inaspettatamente l'assistente sociale e l'affascinante ginecologo. Comincia così la quarta puntata di Mina Settembre 2, la serie di Rai1 campione d'ascolti tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti e Marisa Laurito, che settimana dopo settimana si conferma una delle fiction più amate dal pubblico. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda domenica 23 ottobre.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della quarta puntata

Mina Settembre (Serena Rossi) s'imbatte in un caso estremamente delicato: quello di Angioletta, ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Intanto, un incontro casuale tra Titti (Valentina D'Agostino) - apparentemente in pace col modo da quando è incinta e innamorata di Giordano (Michele Rosiello) - e Max (Primo Reggiani) ha fatto sì che quest’ultimo scoprisse la verità: il padre del bambino che aspetta Titti, potrebbe essere lui. E questa notizia stravolge la sua vita.





Un viaggio inaspettato per Mina e Domenico

Quando il tuttofare di fiducia del consultorio si rompe un braccio e deve essere operato, Mina scopre che l'uomo non solo non possiede documenti ma che la sua identità è a dir poco misteriosa. Nel tentativo di evitargli di passare un guaio burocratico e legale, parte per Taranto insieme a Domenico (Giuseppe Zeno), alla ricerca del passato dell’uomo misterioso: e se questo viaggio inaspettato segnasse l'ennesimo riavvicinamento tra l'assistente sociale e l'affascinante ginecologo?