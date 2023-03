Una colpo di scena e una certezza. La vigilia del gran finale di Mare Fuori 3, la serie fenomeno che ha sbancato RaiPlay a colpi di record e ha trasformato i suoi giovani protagonisti in attori amatissimi dai giovani, si gioca su questi due binari. Prima il colpo di scena, alimentato dai social, di un possibile finale a sorpresa rispetto a quello già disponibile sulla piattaforma streaming della Rai: da giorni si parla infatti della possibile aggiunta di alcuni minuti inediti nei quali verrebbe svelato il ritorno di uno dei personaggi più amati, Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Poi c'è la certezza, ossia che la quarta stagione è già in avanzata fase di lavorazione, tanto che a maggio cominceranno le riprese (notizia per altro confermata da Vincenzo Ferrera proprio a PanoramaPanorama). I fan sono avvisati. Intanto ecco cos'accadrà nel sesto e ultimo episodio in onda mercoledì 22 marzo.

Mare Fuori 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Edoardo (Matteo Paolillo) è in pericolo di vita e questa volta potrebbe non farcela. Carmela (Giovanna Sannino) sospetta di Don Salvatore e cerca conferma in Rosa (Maria Esposito) ma l’amica di una vita la accusa di ingratitudine. Intanto Teresa (Ludovica Coscione) arriva nell’ospedale dov'è ricoverato Edoardo e offre il suo aiuto per poterlo salvare. Ora che conosce la verità su Beppe (Vincenzo Ferrera) e sua madre, Kubra (Kyshan Wilson) vuole affrontare l’educatore. Silvia (Clotilde Esposito) ottiene l’ordine di scarcerazione immediato. Alfredo (Giuseppe Tantillo) ha mantenuto la sua promessa, chissà se lo farà anche quando la ragazza sarà fuori. Intanto Rosa si dibatte tra l’amore per Carmine (Massimiliano Caiazzo) e quello per suo padre: chi vincerà tra i due?

L'addio di Filippo e un misterioso arrivo

Carmine riesce a passare un biglietto a Rosa che, furtiva, lo nasconde subito. Per Liz (Anna Ammirati) è arrivato il momento di pagare per l’aiuto che ha dato ad Edoardo. Il ragazzo intanto lotta tra la vita e la morte mentre Teresa e Carmela hanno un duro scontro. Cucciolo (Francesco Panarella) fa sogni di gloria nel caso Edoardo non riesca a sopravvivere. Tra Beppe e Kubra c’è il confronto definitivo. Tra Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Giulia (Clara Soccini) c’è un animato incontro riguardante il pezzo che il ragazzo ha scritto. Per Filippo (Nicolas Maupas) è arrivato il momento dei saluti mentre Carmine parla con la madre riguardo i suoi sentimenti per Rosa e, sul finale, una nuova ragazza misteriosa arriva in IPM.