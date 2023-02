Mare Fuori 3: la serie debutta su Rai2 dopo il record di streaming

I protagonisti di Mare Fuori sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. Dopo il clamoroso successo dello streaming su RaiPlay, Mare Fuori 3 debutta finalmente in chiaro su Rai2 mercoledì 15 febbraio: la serie culto amatissima dai giovani è diventata un vero e proprio fenomeno, con oltre 80 milioni di visualizzazioni, numeri clamorosi per la piattaforma Rai, e gli attori diventati in pochi anni delle vere e proprie star (come ha dimostrato la loro partecipazione a Sanremo 2023). Ma cos'accadrà a quei "ragazzi interiori", ospiti di un'istituto di detenzione minorile in cui hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura? Ecco tutte le anticipazioni.

Mare fuori 3 è già record assoluto di streaming

Otto milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dal rilascio, lo scorso 1° febbraio, - cifra poi salita a 25 milioni - con una platea composta per il 45% da under 25), mentre le tre stagioni nel loro complesso hanno raggiunto gli 80 milioni di visualizzazioni. Sono alcuni dei numeri record di Mare Fuori 3, il cui ottavo episodio è il più visto nella storia del progetto Auditel per i contenuti Video On Demand, la serie ideata da Cristiana Farina (una che la tv e il pubblico li conosce bene e che ha ideato titoli come Vivere e Centovetrine, scritto serie di successo e lavorato anche nell'intrattenimento, ad esempio come capo progetto all'Isola dei famosi) e scritta con Maurizio Careddu. Ma quale è il segreto del successo della serie, su cui ha messo gli occhi anche Netflix? La scrittura, il cast di giovani attori, il carcere minorile raccontato senza edulcorare nulla (è una delle prime volte che accade nella serialità italiana) e l'universalità dei temi. «In questa storia si parla di amicizia, di famiglia e di amore, e non sempre le cose vanno come vorremmo, anche perché l’adolescenza brucia», spiega il regista Ivan Silvestrini. Ma cos'accadrà nella terza stagione? «Un’ombra ostile grava su tutte le ragazze e i ragazzi dell’IPM, un Sistema criminale che porterà allo scontro definitivo in un crescendo emozionale dove io stesso, in moviola, continuavo ad asciugarmi gli occhi nonostante fossi ormai oltre il ragionevole numero di visioni che dovrebbero permettere un certo distacco critico», rivela - senza spoiler - Silvestrini.

Cos'accadrà nella terza stagione della serie di Rai2

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro scopriranno che l’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia (Clara Soccini), una trapper appartenente ad una gang milanese. E i fratelli Di Meo (Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella) che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario, entrano in prigione per aver devastato un ospedale. «Le pagine di cronaca nera ogni anno che passa si riempiono di tragici eventi che vedono protagonisti ragazzi giovani e spietati. Il fallimento di un minore è il fallimento di un adulto. I protagonisti di Mare Fuori sono giovani ma il loro urlo rabbioso e violento è rivolto a noi adulti e mettersi in ascolto è un nostro dovere», spiegano gli sceneggiatori, Maurizio Careddu e Cristiana Farina.

Mare Fuori 3, le anticipazioni della prima puntata

La new entry Rosa Ricci (Maria Esposito) si è fatta arrestare con l’intento di vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei Di Salvo: Carmine (Massimiliano Caiazzo) è il suo obiettivo ed è pronta a tutto per vedere in ginocchio Donna Wanda, nemica acerrima del clan Ricci. Cardiotrap (Domenico Cuomo) è sconvolto da quanto successo con Fabio e attende che la notizia della sua morte arrivi ma per ora tutto tace, mentre Paola (Carolina Crescentini), la direttrice dell'istituto penitenziario minorile, vuole interrompere la sua relazione con Massimo (Carmine Recano): ora che è tornata la moglie, il comandante di polizia penitenziaria deve pensare alla sua famiglia. Nel frattempo Edoardo (Matteo Paolillo), dopo aver aggredito con violenza un ragazzo, sta per essere spedito a Poggioreale. Naditza (Valentina Romani) e Filippo (Nicolas Maupas) sono ubriachi di felicità e si godono la loro libertà ma la loro fuga rivela nuovi aspetti del carattere del ragazzo, mentre Pino (Artem) e Kubra (Kyshan Wilson) sono sempre più legati da un amore che nessuno dei due conosceva. Carmine invece è in pericolo per il desiderio di vendetta di Rosa e scopre che Mimmo (Alessandro Orrei) ha un incarico che Donna Wanda gli ha dato. L'educatore Beppe (Vincenzo Ferrera) cerca di convincere Latifah (Liliana Mele) a rimanere a Napoli per ricomporre il rapporto con Kubra ma la ragazza non vuole perdonare la madre. Massimo non vuole rinunciare alla sua storia con Paola mentre Edoardo ha una proposta speciale per Carmela. Tra Gemma e Cardiotrap c’è poi un teso confronto ed Edoardo ha una richiesta per Pirucchio (Nicolò Galasso) che sta uscendo per la messa in prova che il ragazzo non vuole assolvere. Mimmo, in tribunale, ha un incontro inaspettato mentre Rosa è al capezzale di Don Salvatore.