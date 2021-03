Màkari: le anticipazioni dell'ultima puntata (e le ipotesi sulla seconda serie)

Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano e così per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti: che ne sarà del loro futuro insieme? Comincia così la quarta e ultima puntata di Màkari, la serie di Rai1 con Claudio Gioè e Ester Pantano, tratta dai libri di Gaetano Savatteri e prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti, che firma anche i successi de Il commissario Montalbano. Oltre alla storia d'amore tra il protagonista e l'affascinante ragazza, al centro dell'episodio in onda lunedì 29 marzo c'è un altro misterioso caso da risolvere. Intanto i fan già s'interrogano sulla possibile seconda stagione della serie diretta da Michele Soavi, la cui sigla è cantata da Il Volo.

Màkari, le anticipazioni dell'ultima puntata

Le giornate di fine estate sono piuttosto complicate per Saverio (Claudio Gioè): a causa della sua cronica penuria di soldi, non può rifiutare l'incarico che le offre la ricca Flaminia De Simone (Astrid Meloni) per fare da press agent al film di sua sorella Gea (Laura Adriani), regista e produttrice. Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme al fidato Peppe Piccionello (Domenico Centamore), il quale si trova immediatamente a suo agio nello spumeggiante mondo festivaliero. In realtà, il lavoro di ufficio stampa è poco più di una copertura: il vero motivo per cui Lamanna viene assunto è proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira (Simon Rizzoni), che l'ha picchiata molte volte ed è sempre più fuori controllo.

Suleima nasconde un segreto a Saverio

Saverio però fallisce il suo compito di guardia del corpo: una mattina, Gea De Simone viene infatti trovata morta, assassinata. L'uomo è attanagliato dal senso di colpa ma è più determinato che mai a scoprire la verità e così decide che non se ne andrà di là finché non scoverà il colpevole. Intanto però Suleima (Ester Pantano) è sempre più nervosa e tesa: ha una novità ancora più dirompente dell'imminente partenza per Milano e non sarà facile comunicarla al suo compagno. Quale segreto custodisce la ragazza?









Màkari 2 si farà?

Alla vigilia della quarta e ultima puntata, i fan di Màkari guardano al futuro e già s'interrogano sulla possibile seconda stagione. Vista la risposta positiva del pubblico e gli ascolti che in media superano i 6,3 milioni di spettatori e il 26% di share, tutto lascia pensare che si farà ma fino ad ora né Rai Fiction né la Palomar hanno ufficializzato nulla e pure il protagonista, Claudio Gioè, è rimasto sul vago: «Non so niente, ho ricevuto tanti complimenti, ci siamo felicitati con la produzione, ma ufficialmente o ufficiosamente non mi hanno comunicato nulla. Non ho notizie fresche», ha spiegato l'attore ai microfoni del programma I Lunatici, su Rai Radio2. Date le premesse e il materiale a disposizione - restano ancora due romanzi e diversi racconti di Gaetano Savatteri da cui ispirarsi per le sceneggiature - il sì appare scontato.